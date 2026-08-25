Dónde ver EN VIVO Al-Ettifaq vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League: canales de TV y streaming

Al-Ettifaq vs. Al-Nassr se enfrentan por la Saudi Pro League. El partido tendrá a Cristiano Ronaldo como una de sus grandes figuras y acá están los canales de TV y las opciones de streaming para verlo en vivo.

Al-Ettifaq y Al-Nassr se enfrentan este martes 25 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd y comienza a partir de las 12:00 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este atractivo compromiso cruza a dos clubes que arrancaron la campaña con ritmo ascendente. El conjunto local quiere dar un golpe de autoridad ante su afición, mientras que la escuadra liderada por Cristiano Ronaldo saltará al campo con la obligación de sumar de a tres para afianzarse en lo más alto de la tabla general.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Ettifaq y Al-Nassr de este martes 25 de agosto por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de la señal de FOX Sports en televisión de paga y vía streaming por FOX One.

México: FOX Sports y FOX One

FOX Sports y FOX One Centroamérica: FOX One / TV Azteca Guate

FOX One / TV Azteca Guate Sudamérica: Marca Gol / Zapping / SSC

Marca Gol / Zapping / SSC Estados Unidos: FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FuboTV

FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FuboTV España: DAZN y Marca.com

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Ettifaq llega motivado a este duelo tras conseguir un trabajado triunfo 1-0 sobre el Al-Fateh con anotación de Jack Hendry. El equipo busca mantener el orden táctico en Dammam e imponer un bloque defensivo firme para contener la potencia del ataque rival y rescatar un resultado valioso en casa.

Por su parte, Al-Nassr afronta este compromiso en un momento dulce tras encadenar una racha de tres victorias consecutivas con marcadores abultados. Con Cristiano Ronaldo en la delantera junto a figuras estelares como João Félix y Kingsley Coman, los visitantes saldrán a proponer un juego directo y de alta intensidad para quedarse con las tres unidades fuera de casa.

En sintesis

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr enfrentan este martes a Al-Ettifaq en la Saudi Pro League.

enfrentan este martes a Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd alberga el partido a las 12:00 hs de México.

alberga el partido a las 12:00 hs de México. FOX Sports y FOX One transmiten el juego en vivo y en exclusiva para México.