Qué pasa si Paraguay pierde, empata o gana con Francia por los octavos de final del Mundial 2026

La Albirroja eliminó a Alemania en la ronda anterior y ahora va por otra hazaña ante Kylian Mbappé y compañía.

Paraguay tendrá una difícil parada este sábado ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Albirroja dio la sorpresa al eliminar a Alemania en 16avos de final, pero ahora se enfrenta a uno de los firmes candidatos de la cita mundialista.

Publicidad

El equipo comandado por Gustavo Alfaro fue de menos a más en este Mundial y ahora en Philadelphia afrontará uno de los partidos más importante de su historia. A continuación, conoce los escenarios a los que se enfrentan según el resultado.

¿Qué pasa si Paraguay le gana a Francia?

Al ser un partido de eliminación directa, si Paraguay supera a Francia este sábado en Philadelphia avanzará directamente a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Les Bleus, por su parte, quedarían fuera de competencia.

Jugadores de Paraguay celebrando la victoria ante Alemania por penales (Getty Images)

Publicidad

¿Qué pasa si Paraguay empata con Francia?

En caso de que Paraguay y Francia empaten, el partido pasará a decidirse en tiempo extra (dos tiempos de 15 minutos cada uno). Si la igualdad persiste en el marcador, todo se definirá en tanda de penales.

¿Qué pasa si Paraguay pierde con Francia?

Si Paraguay cae ante Francia por los octavos de final del Mundial, quedará automáticamente eliminado del torneo y finalizará su participación como uno de los mejores 16 equipos.

En síntesis

Paraguay y Francia jugarán los octavos de final en la ciudad de Philadelphia.

jugarán los octavos de final en la ciudad de Philadelphia. Alemania fue eliminada por el equipo de Gustavo Alfaro en 16avos de final.

fue eliminada por el equipo de Gustavo Alfaro en 16avos de final. Tiempo extra y penales definirán al ganador si el partido termina en empate.