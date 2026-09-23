Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Chile por las semifinales de los Juegos Suramericanos: canales de TV y streaming

Paraguay y Chile se enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Paraguay y Chile se enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos. El cruce de eliminación directa se disputará a partir de las 12:00 hs (tiempo del Centro de México) / 14:00 hs (Paraguay) / 15:00 hs (Chile).

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Ambas selecciones saltan al terreno de juego con el objetivo de sellar su boleto a la gran final del torneo continental. El vencedor de este choque asegurar al menos la medalla de plata y la oportunidad de pelear por la presea de oro.

¿Por dónde ver el partido?

El encuentro entre Paraguay y Chile de este miércoles 23 de septiembre por las semifinales de los Juegos Suramericanos se podrá seguir en México y en el resto del continente a través de las siguientes opciones de TV y plataformas de streaming:

México: Claro Sports (TV y YouTube) / TyC Sports Play

Claro Sports (TV y YouTube) / TyC Sports Play Centroamérica: Claro Sports

Claro Sports Chile: TVN (TV abierta), NTV, Canal 24 Horas y TVN.cl / CDO

TVN (TV abierta), NTV, Canal 24 Horas y TVN.cl / CDO Paraguay: Tigo Sports / Paraguay TV

Tigo Sports / Paraguay TV Sudamérica (resto): TyC Sports, DeporTV y Disney+

TyC Sports, DeporTV y Disney+ Estados Unidos: TyC Sports Internacional / Fanatiz

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección de Paraguay, la Albirroja llega a este compromiso tras mostrar un rendimiento colectivo muy equilibrado en la fase de grupos. Con una defensa firme y efectividad en ataque, el equipo guaraní busca mantener el ritmo para superar esta llave decisiva y disputar el título.

Por su parte, Chile accedió a las semifinales demostrando un juego dinámico y de mucha intensidad. La Roja masculina sabe que no tiene margen de error en esta fase eliminatoria y se prepara para imponer sus condiciones desde los primeros minutos con la meta de avanzar a la lucha por la medalla de oro.

En sintesis

Paraguay y Chile disputan las semifinales de los Juegos Suramericanos este miércoles.

las semifinales de los Juegos Suramericanos este miércoles. Claro Sports y TVN transmiten el partido en vivo en televisión y streaming.

transmiten el partido en vivo en televisión y streaming. 12:00 horas de México inicia el choque eliminatorio por el pase a la final.