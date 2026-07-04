Altercado en el Paraguay vs Francia por penal de Mbappé

El jugador paraguayo quiso "pasarse de vivo" en el penal de Kylian Mbappé y los encaró.

Fue al minuto 69 en el duelo de Paraguay vs Francia que se marcó la pena máxima para los europeos. Desde luego que quien tomaría el balón para cobrar desde los 11 pasos sería Kylian Mbappé, pero Gustavo Velázquez quiso ponérsela difícil al futbolista del Real Madrid y se acercó al manchón penal antes de que lo tirara.

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Paraguay se avivó en el penal de Francia

El futbolista paraguayo comenzó a golpear el césped en repetidas ocasiones, mientras que los demás estaban esperando a que se confirmara la decisión. Fue ahí donde lo vieron y lo retiraron de la zona para comenzar a aplanar el pasto y evitar que la pelota se levantara cuando el 10 de Francia cobrara el penal y lo errara.

Paraguay pierde la cabeza con Mbappé

Fue por eso que cuando convirtió la anotación que los clasificaría a los Cuartos de Final y eliminaría a los paraguayos, el francés se burló en la celebración. Pero eso no fue todo, porque minutos después vino la pausa de hidratación y de inmediato fue a encarar a Velázquez, por lo que ya se estaba armando una pelea entre ambos.

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Esta celebración de Kylian Mbappé riéndose del portero de Paraguay.



AURA 🥶😂 pic.twitter.com/uNIqMDFSCi — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026

Los demás compañeros intervinieron para evitar más confrontaciones, pero sirvió de muy poco, ya que en el tiempo añadido los jugadores paraguayos comenzaron a generar faltas y una de ellas contra Mbappé. En una jugada, ya cuando Juan José Cáceres estaba en el césped le soltó una patada al francés pero no recibió ninguna tarjeta.

El jugador de Paraguay agredió a Kylian Mbappé desde el suelo.



QUÉ ASCO 🤢pic.twitter.com/UAcOzjfMl1 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026

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Incluso esta riña, entre Kylian y los paraguayos se estaba dando desde la primera mitad del partido, cuando se vio cómo el francés le decía a Júnior Alonso: “La con…ha de tu madre…”. Al término del partido el “10” de Francia sólo se burlaba de lo que Galarza le decía haciéndolos rabiar más, pero al el resultado terminó favorable para los franceses.

MBAPPÉ DICIÉNDOLE LA CONCHA DE TU MADRE A UN JUGADOR DE PARAGUAY pic.twitter.com/iuhBBjmQaN — Indie 505 (@Indie5051) July 4, 2026

En síntesis

Kylian Mbappé anotó el gol de penal al minuto 69 que clasificó a Francia.

anotó el gol de penal al minuto 69 que clasificó a Francia. Gustavo Velázquez intentó dañar el césped del manchón penal antes del cobro del francés.

intentó dañar el césped del manchón penal antes del cobro del francés. Francia avanzó a los cuartos de final del torneo tras eliminar a Paraguay.