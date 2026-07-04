Quién es el árbitro de Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026

Ilgiz Tantashev ya dirigió dos partidos en la presente cita mundialista y es uno de los jueces mejores considerados de la AFC.

Francia y Paraguay se ven las caras por los octavos de final del Mundial 2026 desde las 15:00 hs (CDMX). En la previa, los europeos llevan la ventaja, pero la Albirroja planteará un partido defensivo y de mucha lucha para intentar contrarrestar a Kylian Mbappé y compañía.

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En este sentido, el árbitro principal del partido –Ilgiz Tantashev– podría tener bastante trabajo. Sin embargo, al colegiado uzbeko lo respalda una vasta experiencia: es internacional desde 2013 y ha dirigido más de 300 partidos como profesional.

Ilgiz Tantashev dirigió en el Mundial de Clubes 2025 (Getty Images)

Tantashev nació el 5 de abril de 1984 (42 años) en la ciudad de Bukhara. Llegó a esta cita mundialista como uno de los jueces más consolidados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y ya dirigió dos partidos de la fase de grupos: Marruecos vs. Escocia y Argelia vs. Austria.

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Además, ha demostrado ser un árbitro de mano firme a lo largo de su carrera. Tiene un registro histórico que supera las 1.200 tarjetas amarillas, 80 expulsiones y más de 100 penales sancionados.

El cuerpo arbitral completo para Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Árbitro principal : Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán) Asistente 1 : Andrey Tsapenko (Uzbekistán)

: Andrey Tsapenko (Uzbekistán) Asistente 2 : Timur Gaynullin (Uzbekistán)

: Timur Gaynullin (Uzbekistán) Cuarto árbitro : Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

: Abdulrahman Al Jassim (Qatar) Asistente de reserva : Taleb Al Marri (Qatar)

: Taleb Al Marri (Qatar) VAR : Juan Lara (Chile)

: Juan Lara (Chile) AVAR : Marco Di Bello (Italia)

: Marco Di Bello (Italia) SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

En síntesis

Ilgiz Tantashev arbitrará el Francia vs. Paraguay por octavos del Mundial 2026.

arbitrará el Francia vs. Paraguay por octavos del Mundial 2026. 1.200 tarjetas amarillas y 80 expulsiones registra el colegiado uzbeko en su carrera.

registra el colegiado uzbeko en su carrera. 15:00 hs (CDMX) arrancará el partido mundialista con el chileno Juan Lara en el VAR.