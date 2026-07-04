Quién es el árbitro de Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026

Francia y Paraguay se ven las caras por los octavos de final del Mundial 2026 desde las 15:00 hs (CDMX). En la previa, los europeos llevan la ventaja, pero la Albirroja planteará un partido defensivo y de mucha lucha para intentar contrarrestar a Kylian Mbappé y compañía.
En este sentido, el árbitro principal del partido –Ilgiz Tantashev– podría tener bastante trabajo. Sin embargo, al colegiado uzbeko lo respalda una vasta experiencia: es internacional desde 2013 y ha dirigido más de 300 partidos como profesional.
Ilgiz Tantashev dirigió en el Mundial de Clubes 2025 (Getty Images)
Tantashev nació el 5 de abril de 1984 (42 años) en la ciudad de Bukhara. Llegó a esta cita mundialista como uno de los jueces más consolidados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y ya dirigió dos partidos de la fase de grupos: Marruecos vs. Escocia y Argelia vs. Austria.
Además, ha demostrado ser un árbitro de mano firme a lo largo de su carrera. Tiene un registro histórico que supera las 1.200 tarjetas amarillas, 80 expulsiones y más de 100 penales sancionados.
El cuerpo arbitral completo para Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
- Árbitro principal: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
- Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán)
- Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán)
- Cuarto árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
- Asistente de reserva: Taleb Al Marri (Qatar)
- VAR: Juan Lara (Chile)
- AVAR: Marco Di Bello (Italia)
- SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
En síntesis
- Ilgiz Tantashev arbitrará el Francia vs. Paraguay por octavos del Mundial 2026.
- 1.200 tarjetas amarillas y 80 expulsiones registra el colegiado uzbeko en su carrera.
- 15:00 hs (CDMX) arrancará el partido mundialista con el chileno Juan Lara en el VAR.