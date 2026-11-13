Argentina y Uruguay se enfrentan en un amistoso que se lleva a cabo en La Bombonera. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, en Buenos Aires, y comienza a partir de las 17:00hs (Ciudad de México).

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Este partido marca el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste ya que será su primer compromiso tras el retiro definitivo de Lionel Messi de la selección y luego de confirmarse la renovación de contrato de Lionel Scaloni. Del otro lado, la Celeste buscará dar el golpe como visitante en el cuarto encuentro del ciclo interino de Diego Forlán.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Argentina y Uruguay de este viernes 13 de noviembre por la Fecha FIFA se puede ver en México a través ViX Premium como plataforma de streaming. A continuación, la información también de otros países para observar el juego.

México : ViX Premium

: ViX Premium Sudamérica : TyC Sports y Telefe (Argentina); DSports, DGO, AUF TV y Antel TV (Uruguay)

: TyC Sports y Telefe (Argentina); DSports, DGO, AUF TV y Antel TV (Uruguay) Estados Unidos : ViX

: ViX España: Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Argentina llega tras golear 3-0 a Benín en octubre, duelo que significó la emotiva despedida de Lionel Messi. Con la continuidad de Lionel Scaloni asegurada hasta 2030, la Albiceleste comienza su recambio generacional con bajas importantes por lesión como las de Cristian Romero y Lautaro Martínez, entre otros.

Por su parte, Uruguay atraviesa una profunda reconstrucción tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 y la posterior salida de Marcelo Bielsa. Con Diego Forlán en el banquillo, la Celeste viene de caer 3-1 frente a Japón y de conseguir dos triunfos consecutivos por goleada ante Corea del Sur (4-1) e India (6-1) en su anterior gira.

En síntesis

Argentina y Uruguay juegan este viernes 13 de noviembre en el estadio La Bombonera .

juegan este en el estadio . ViX Premium transmite el partido amistoso en México a partir de las 17:00 horas .

transmite el partido amistoso en México a partir de las . Lionel Scaloni renovó hasta 2030 tras el retiro definitivo de Lionel Messi en Argentina.