América visita a Rayados de Monterrey este miércoles 25 de noviembre por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce el horario del partido y qué canales de televisión y plataformas transmitirán el encuentro en vivo.

Rayados de Monterrey y Club América se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio BBVA y comienza a partir de las 21:10hs (Ciudad de México).

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Este compromiso abre una de las series más atractivas de la fiesta grande del fútbol mexicano antes del duelo de vuelta del próximo sábado en la capital. Mientras el conjunto regiomontano busca sacar ventaja en casa, las Águilas llegan respaldadas por su mejor posición en la tabla general.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Rayados y América de este miércoles 25 de noviembre por los cuartos de final del Apertura 2026 se puede ver en México a través de Canal 5 en TV abierta y TUDN en televisión de paga, o por ViX y Layvtime como plataformas de streaming.

México: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime (YouTube, Twitch y TikTok)

Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime (YouTube, Twitch y TikTok) Estados Unidos: UniMás, TUDN, ViX y Univision NOW

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Rayados de Monterrey terminó la fase regular en la 6ª posición con 27 puntos. El equipo regio llega con impulso anímico después de derrotar por 2-0 a Pumas en la última jornada y necesita imponerse en el Gigante de Acero, ya que cualquier empate en el marcador global favorece a su rival por reglamento.

Por su parte, el Club América finalizó el campeonato en el 3° puesto con 30 unidades y cuenta con la ventaja del criterio de desempate por mejor ubicación en la clasificación. Aunque el conjunto azulcrema viene de caer 1-0 frente a Tigres en el cierre del torneo regular, buscará un resultado positivo como visitante para sentenciar la eliminatoria en el Estadio Banorte.

En sintesis

Rayados de Monterrey y Club América se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por Liga MX .

este miércoles 25 de noviembre por . Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime transmitirán el partido en México desde las 21:10 horas .

el partido en México desde las . Club América terminó tercero con 30 puntos, mientras Rayados finalizó sexto con 27 unidades.