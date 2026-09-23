Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria abre su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre con la etiqueta de favorito frente a Israel. Arranca el torneo y ninguno de los dos quiere quedar mal parado desde la primera fecha.
Es la jornada 1 de la fase de grupos, así que todavía no hay presión de resultados anteriores, pero sí las ganas de empezar con el pie derecho un certamen que después pesa en el ranking de selecciones.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Austria llega señalada como la candidata a quedarse con este cruce, algo que en la previa le pone una responsabilidad extra: no alcanza con salir a la cancha, hay que confirmarlo con el resultado. El equipo sabe que en la Liga de Naciones cada punto de la fase inicial puede definir el grupo con el correr de las fechas.
Israel, del otro lado, llega sin el rótulo de favorito pero con el historial reciente de su lado, algo que puede jugar a su favor en la cabeza de los jugadores. El objetivo pasa por meterse de lleno en la pelea del grupo desde el arranque y no quedar relegado antes de tiempo.
El historial entre Austria y Israel
El historial entre ambos está más parejo de lo que muchos imaginan: en 10 encuentros, Austria ganó 4, Israel 3 y hubo 3 empates, con 21 goles de un lado y 23 del otro. Los últimos cruces vinieron con marcadores abultados, como el 5-2 de Israel en 2021 o el 4-2 de Austria en el más reciente, lo que deja claro que no suelen ser partidos cerrados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/10/1992
|Austria vs. Israel
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.