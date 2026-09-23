Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria abre su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre con la etiqueta de favorito frente a Israel. Arranca el torneo y ninguno de los dos quiere quedar mal parado desde la primera fecha.

Publicidad

Es la jornada 1 de la fase de grupos, así que todavía no hay presión de resultados anteriores, pero sí las ganas de empezar con el pie derecho un certamen que después pesa en el ranking de selecciones.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Austria llega señalada como la candidata a quedarse con este cruce, algo que en la previa le pone una responsabilidad extra: no alcanza con salir a la cancha, hay que confirmarlo con el resultado. El equipo sabe que en la Liga de Naciones cada punto de la fase inicial puede definir el grupo con el correr de las fechas.

Israel, del otro lado, llega sin el rótulo de favorito pero con el historial reciente de su lado, algo que puede jugar a su favor en la cabeza de los jugadores. El objetivo pasa por meterse de lleno en la pelea del grupo desde el arranque y no quedar relegado antes de tiempo.

El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está más parejo de lo que muchos imaginan: en 10 encuentros, Austria ganó 4, Israel 3 y hubo 3 empates, con 21 goles de un lado y 23 del otro. Los últimos cruces vinieron con marcadores abultados, como el 5-2 de Israel en 2021 o el 4-2 de Austria en el más reciente, lo que deja claro que no suelen ser partidos cerrados.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.