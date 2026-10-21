Pachuca vs. Cruz Azul en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 13 de la Liga MX

Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Hidalgo, por la jornada 13 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca necesita cortar una seguidilla que lo tiene lejos de los puestos de arriba, y enfrente aparece un rival que llega lanzado. Cruz Azul viene de golear y quiere estirar ese envión en cancha ajena.

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Para los Tuzos cada punto empieza a pesar en la pelea por meterse en zona de clasificación. La Máquina, en cambio, mira hacia arriba y sabe que un triunfo lo deja todavía más cerca de los primeros lugares.

La actualidad de ambos equipos

Pachuca no logra encontrar regularidad. Cayó en su visita a Monterrey, antes había rescatado un empate agónico 3-3 ante Necaxa y un poco más atrás había perdido con Santos Laguna. Los números lo tienen 16° con 13 unidades en 12 partidos, un andar que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la tabla.

Cruz Azul llega en otro nivel de confianza. Goleó 5-0 a FC Juárez en su último partido y antes había firmado dos empates seguidos, 3-3 ante Pumas y 3-3 frente a Toluca, mostrando que es un equipo que convierte pero también que sufre en el fondo. Con 20 puntos y el sexto lugar, la Máquina tiene margen para meterse en la pelea de arriba si sostiene ese nivel ofensivo.

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El historial entre Pachuca y Cruz Azul

El historial entre ambos tiene a Cruz Azul como el más ganador: de 59 duelos se quedó con 28, Pachuca ganó 20 y hubo 11 empates. En las diferencias de gol también manda la Máquina, con 92 tantos convertidos contra 70 de los Tuzos.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja. Pachuca se impuso 2-1 en el último antecedente, pero antes Cruz Azul había ganado dos de los tres enfrentamientos previos, incluido un 4-2 en Hidalgo. No hay un dominio claro en los últimos años, apenas una levísima inclinación hacia el lado celeste.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/04/2026 Cruz Azul vs. Pachuca 1-2 Liga MX 13/09/2025 Pachuca vs. Cruz Azul 0-1 Liga MX 09/02/2025 Cruz Azul vs. Pachuca 2-1 Liga MX 29/09/2024 Pachuca vs. Cruz Azul 2-4 Liga MX 14/01/2024 Cruz Azul vs. Pachuca 0-1 Liga MX 24/08/2023 Pachuca vs. Cruz Azul 1-0 Liga MX 01/04/2023 Pachuca vs. Cruz Azul 0-2 Liga MX 10/07/2022 Cruz Azul vs. Pachuca 1-2 Liga MX 20/03/2022 Pachuca vs. Cruz Azul 1-0 Liga MX 30/08/2021 Cruz Azul vs. Pachuca 1-1 Liga MX

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Horario del partido

México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: ViX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

En síntesis