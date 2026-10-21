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Pachuca vs. Cruz Azul en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 13 de la Liga MX

Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Hidalgo, por la jornada 13 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Pachuca vs. Cruz Azul, Liga MX
Pachuca vs. Cruz Azul, Liga MX

Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca necesita cortar una seguidilla que lo tiene lejos de los puestos de arriba, y enfrente aparece un rival que llega lanzado. Cruz Azul viene de golear y quiere estirar ese envión en cancha ajena.

Para los Tuzos cada punto empieza a pesar en la pelea por meterse en zona de clasificación. La Máquina, en cambio, mira hacia arriba y sabe que un triunfo lo deja todavía más cerca de los primeros lugares.

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La actualidad de ambos equipos

Pachuca no logra encontrar regularidad. Cayó en su visita a Monterrey, antes había rescatado un empate agónico 3-3 ante Necaxa y un poco más atrás había perdido con Santos Laguna. Los números lo tienen 16° con 13 unidades en 12 partidos, un andar que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la tabla.

Cruz Azul llega en otro nivel de confianza. Goleó 5-0 a FC Juárez en su último partido y antes había firmado dos empates seguidos, 3-3 ante Pumas y 3-3 frente a Toluca, mostrando que es un equipo que convierte pero también que sufre en el fondo. Con 20 puntos y el sexto lugar, la Máquina tiene margen para meterse en la pelea de arriba si sostiene ese nivel ofensivo.

El historial entre Pachuca y Cruz Azul

El historial entre ambos tiene a Cruz Azul como el más ganador: de 59 duelos se quedó con 28, Pachuca ganó 20 y hubo 11 empates. En las diferencias de gol también manda la Máquina, con 92 tantos convertidos contra 70 de los Tuzos.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja. Pachuca se impuso 2-1 en el último antecedente, pero antes Cruz Azul había ganado dos de los tres enfrentamientos previos, incluido un 4-2 en Hidalgo. No hay un dominio claro en los últimos años, apenas una levísima inclinación hacia el lado celeste.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/04/2026Cruz Azul vs. Pachuca1-2Liga MX
13/09/2025Pachuca vs. Cruz Azul0-1Liga MX
09/02/2025Cruz Azul vs. Pachuca2-1Liga MX
29/09/2024Pachuca vs. Cruz Azul2-4Liga MX
14/01/2024Cruz Azul vs. Pachuca0-1Liga MX
24/08/2023Pachuca vs. Cruz Azul1-0Liga MX
01/04/2023Pachuca vs. Cruz Azul0-2Liga MX
10/07/2022Cruz Azul vs. Pachuca1-2Liga MX
20/03/2022Pachuca vs. Cruz Azul1-0Liga MX
30/08/2021Cruz Azul vs. Pachuca1-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Toluca vs. Tijuana — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Atlas vs. Club América — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Puebla vs. Monterrey — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
  • Santos Laguna vs. Pumas UNAM — miércoles 21 de octubre, 21:10 hs

En síntesis

  • Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 13 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Pachuca suma 13 puntos en el torneo.
  • Cruz Azul suma 20 puntos en el torneo.
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