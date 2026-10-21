¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Toluca vs. Xolos por el Apertura 2026

Los Diablos Rojos y los Xolos se enfrentan en un duelo clave para ambos equipos para poner fin a su sequía de victorias.

Los Diablos Rojos de Toluca reciben este miércoles 21 de octubre a los Xolos de Tijuana en actividad de la Jornada 13 dentro del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez, en uno de los tres compromisos programados en la cartelera para cerrar la fecha de mitad de semana.

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En el caso de Toluca, los dirigidos por Antonio Mohamed se presentan a esta cita arrastrando una preocupante seguidilla de cuatro partidos sin conocer la victoria, cosechando dos empates y dos descalabros. Habiendo caído al tercer peldaño de la clasificación general con un acumulado de 21 puntos en 12 cotejos, la urgencia de sumar de a tres resultará clave para frenar el bache futbolístico.

Por el bando de los Xolos, “La Jauría” encarará el choque en un panorama similar, registrando tres igualdades y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Con su último triunfo en el Apertura 2026 datando del 29 de agosto, cuando los dirigidos por Sebastián Abreu superaron 2-0 a Pumas, la escuadra fronteriza ocupa el décimo escalón con 16 unidades en 11 partidos, por lo que un triunfo los catapulta directamente a puestos de Liguilla.

¿Juega Gilberto Mora en Toluca vs. Xolos por el Apertura 2026?

En malas noticias para la escuadra de Tijuana, se proyecta que Gilberto Mora quede marginado de la convocatoria para medirse a Toluca. La joven promesa del balompié nacional continúa arrastrando severas molestias físicas en el tobillo desde la reciente Fecha FIFA, donde tuvo que dejar la concentración de la Selección Mexicana, manteniéndose fuera de circulación desde entonces.

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Toluca se llevó los tres puntos en el último enfrentamiento contra los Xolos con un 1-0 en el Clausura 2026.

Durante las jornadas recientes, “Gil” Mora ha reintegrado su presencia en los entrenamientos de Xolos, aunque realizando trabajos de forma diferenciada. Al mantenerse al margen de la dinámica grupal con el resto del plantel, la joya azteca no estará presente sobre el terreno de juego este miércoles.

Dicho escenario marcará el tercer partido consecutivo de Xolos que se pierde el atacante de 18 años. Su aparición más reciente ocurrió frente al Pachuca el pasado 20 de septiembre, ausentándose en el tropiezo por 2-3 ante Atlas al estar concentrado con el Tri, así como en los empates 1-1 frente a Juárez y 0-0 ante Puebla, estos últimos producto de las dolencias físicas que aún padece.

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Posible formación de Toluca

Hugo González

Santiago Simón

Federico Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Helinho

Alexis Vega

Érick Gutiérrez

Federico Viñas

Paulinho

Posible formación de Xolos

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Jesús Vega

Iván Tona

Ramiro Árciga

Francisco González

José Rivero

Adonis Preciado

Mourad El Ghezouani

En síntesis

Toluca vs. Xolos se disputará este 21 de octubre en el Estadio Nemesio Diez.

se disputará este 21 de octubre en el Estadio Nemesio Diez. Gilberto Mora será baja con los Xolos por molestias físicas en el tobillo.

será baja con los Xolos por molestias físicas en el tobillo. Toluca registra 21 puntos y Tijuana acumula 16 unidades en el torneo.