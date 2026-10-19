El mal momento de Hormiga González en Olympiacos: ¿Se equivocó al fichar por el equipo de Imanol Alguacil?

A pesar de ser el goleador del equipo esta temporada, la Hormiga González esta pasando por un mal momento en el Olympiacos al no poder consolidarse en el once titular.

Armando González dio el salto al Viejo Continente en 2026 mediante una transferencia que generó elevadas expectativas dentro del futbol mexicano. Sin embargo, en lo que va del certamen, el joven atacante no ha conseguido consolidarse como la primera opción en la delantera del Olympiacos de Grecia.

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La “Hormiga” tuvo su debut oficial el 30 de agosto en la Stoiximan Super League, la máxima categoría del balompié griego; apenas en su segundo compromiso dentro de la Copa de Grecia, firmó un gol y una asistencia frente al AEL Novibet en un choque donde saltó como titular.

Una semana después, dentro del torneo copero ante el Volos, se despachó con un doblete y un pase para gol para sellar el triunfo del Olympiacos por 3-2, en un escenario que presagiaba su afianzamiento en el cuadro estelar. Pese a sus cifras ofensivas, el director técnico español Imanol Alguacil ha estado distante de otorgarle la regularidad deseada en este tramo inicial de la campaña 2026-27.

Recientemente se recordaron las palabras del estratega en charla para Claro Sports sobre sus expectativas en torno al juvenil azteca: “Es un chico que en el área tiene un olfato diferente, se mueve muy bien, es un chico que trabaja mucho, pero evidentemente se tiene que adaptar a la liga, se tiene que adaptar al equipo, al entrenador, a los compañeros. Todo tiene un precio, ¿no? Entonces, vamos a ver si con las ganas de él, las ganas nuestras, nuestra ayuda, la de los compañeros, hacemos que la Hormiga crezca, de lo cual estoy convencido.“

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"UN CHICO QUE TRABAJA MUCHO"



Imanol Alguacil, EN EXCLUSIVA para #ClaroSports, elogia a la Hormiga González, pero dejó claro que aún le falta adaptación#ASClaroW pic.twitter.com/2x4EWIW9Iw — Claro Sports (@ClaroSports) September 15, 2026

La Hormiga González, ¿la tercera opción en el 9?

De los 11 cotejos disputados por el Olympiacos en lo que va del año, la “Hormiga” tuvo participación en nueve de ellos. Dicho registro resultaría aceptable de no ser porque únicamente ha figurado desde el arranque en cuatro ocasiones, acumulando apenas 393 minutos sobre la cancha (un promedio de 43 minutos por partido, menos de una mitad de juego), factor que resalta aún más su cuota de cuatro goles y dos pases para gol con la escuadra helénica.

Aún así, Alguacil mantiene sus preferencias marcadas para la demarcación del centrodelantero. Frente al Olympique de Marsella en la UEFA Europa League, el ucraniano Roman Yaremchuk arrancó en el once inicial cediendo su lugar al mexicano al minuto 67, mientras que en el torneo local, el chadiro Marius Mouandilmadji ha sido el elegido para saltar al terreno de juego.

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Lo llamativo del panorama radica en que, a pesar de que Yaremchuk registra apenas una anotación en la temporada y Mouandilmadji no ha estrenado su cuenta goleadora, la “Hormiga” se ubica por detrás de ambos en la jerarquía. De hecho, en toda la campaña 2026-27, el canterano rojiblanco figura como el máximo goleador del Olympiacos, ostentando una luz de dos tantos sobre los extremos esquerdos Jota Silva y Joel Roca, ambos con dos conquistas.

Una constante en las plantillas dirigidas por Alguacil ha sido priorizar delanteros de gran envergadura física como punto de referencia en el área, tal como ocurrió con Alexander Sorloth, André Silva u Orri Óskarsson durante su etapa en la Real Sociedad. En su momento, Mikel Oyarzabal logró imponerse a la competencia con base en su técnica y cuota goleadora, una hazaña que Armando González, pese a remar contracorriente con el perfil predilecto de su entrenador, intentará replicar en el presente curso.

En síntesis

Armando González suma cuatro goles y dos asistencias en 393 minutos con Olympiacos.

suma cuatro goles y dos asistencias en 393 minutos con Olympiacos. Hormiga González es el máximo goleador del Olympiacos en la temporada 2026-27.

es el máximo goleador del Olympiacos en la temporada 2026-27. Imanol Alguacil alineó como titular al mexicano en cuatro de once partidos.