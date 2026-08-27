Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
UEFA Champions League

Rivales confirmados de Barcelona y Real Madrid en la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27

Tanto el Barça como el Merengue ya conocen a sus ocho rivales en la primera fase de la Liga de Campeones.

Se sortearon lo rivales de Barcelona y Real Madrid en la Champions League
© Getty ImagesSe sortearon lo rivales de Barcelona y Real Madrid en la Champions League

La UEFA sorteó los cruces de la Fase Liga de la Champions League 2026-27. El campeonato más importante de clubes de Europa comienza el martes 8 de septiembre y equipos como Barcelona y Real Madrid ya conocen cuáles serán sus rivales en la Fase Liga.

Rivales de Barcelona

  • Manchester City (L)
  • PSG (V)
  • Aston Villa (L)
  • Sporting CP (V)
  • Feyenoord (L)
  • Galatasaray (V)
  • Como(L)
  • Sabah (V)
+ Seguinos en

Rivales de Real Madrid

  • Inter Milán (L)
  • Arsenal (V)
  • PSV (L)
  • Roma (V)
  • Leipzig (L)
  • Shakhtar (V)
  • LASK (L)
  • AEK Athenas (V)

Noticia en desarrollo…

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones