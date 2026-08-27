Rivales confirmados de Barcelona y Real Madrid en la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27

La UEFA sorteó los cruces de la Fase Liga de la Champions League 2026-27. El campeonato más importante de clubes de Europa comienza el martes 8 de septiembre y equipos como Barcelona y Real Madrid ya conocen cuáles serán sus rivales en la Fase Liga.
Rivales de Barcelona
- Manchester City (L)
- PSG (V)
- Aston Villa (L)
- Sporting CP (V)
- Feyenoord (L)
- Galatasaray (V)
- Como(L)
- Sabah (V)
Rivales de Real Madrid
- Inter Milán (L)
- Arsenal (V)
- PSV (L)
- Roma (V)
- Leipzig (L)
- Shakhtar (V)
- LASK (L)
- AEK Athenas (V)
Noticia en desarrollo…