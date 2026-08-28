¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Taawon por la Saudi Pro League

El equipo de CR7 ganó sus primeros tres partidos de la liga de Arabia Saudita e intentará continuar con puntaje perfecto este viernes.

Al-Nassr comenzó de manera inmejorable su defensa de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo ganó sus tres primeros encuentros en la Liga de Arabia Saudita y este viernes reciben a Al-Taawon desde las 12:00 hs (CDMX), por la cuarta jornada, en el Alawwal Park.

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Precisamente CR7 fue reemplazado en el último partido contra Al-Ettifaq y se instaló la duda sobre su presencia en el duelo de este viernes. Sin embargo, su salida no tuvo que ver con una dolencia física y todo apunta a que el astro portugués volverá a ser titular.

Cristiano Ronaldo se sigue acercando a la cifra de los 1.000 goles oficiales (Getty Images)

Alineación probable Al-Nassr

Otaibi

Boushal

Íñigo Martínez

Al-Amri

Najdi

Kingsley Coman

Costa

Angelo

Sadio Mané

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

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Alineación probable Al-Taawon