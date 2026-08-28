¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Al-Taawon por la Saudi Pro League

Al-Nassr comenzó de manera inmejorable su defensa de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo ganó sus tres primeros encuentros en la Liga de Arabia Saudita y este viernes reciben a Al-Taawon desde las 12:00 hs (CDMX), por la cuarta jornada, en el Alawwal Park.
Precisamente CR7 fue reemplazado en el último partido contra Al-Ettifaq y se instaló la duda sobre su presencia en el duelo de este viernes. Sin embargo, su salida no tuvo que ver con una dolencia física y todo apunta a que el astro portugués volverá a ser titular.
Cristiano Ronaldo se sigue acercando a la cifra de los 1.000 goles oficiales (Getty Images)
Alineación probable Al-Nassr
- Otaibi
- Boushal
- Íñigo Martínez
- Al-Amri
- Najdi
- Kingsley Coman
- Costa
- Angelo
- Sadio Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
Alineación probable Al-Taawon
- Mailson
- Al Hurayji
- Slaluli
- Al Mufarrij
- Petkov
- Dorley
- El Mahdioui
- Bajrami
- Al Kuwaykibi
- Hamdalla
- Al Arini