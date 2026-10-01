Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica recibe el viernes 2 de octubre a una Turquía que todavía no encontró su nivel en esta Liga de Naciones y llega golpeada tras una goleada en contra.
Los belgas suman apenas tres puntos en dos presentaciones y necesitan reaccionar después de caer con Francia, mientras que Turquía quiere sumar su primer punto en el certamen.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bélgica tuvo un arranque irregular: después de un triunfo claro como visitante ante Italia, cayó de local frente a Francia y eso la dejó en la posición 24 con solo tres unidades. El funcionamiento mostró chispazos pero también fragilidad defensiva, algo que deberá corregir si quiere afirmarse en la tabla.
Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió sus dos compromisos, el último de ellos por un contundente 1-4 ante Italia jugando en casa, y todavía no sumó puntos en el torneo. La ubicación 51 refleja ese mal arranque y la urgencia por revertir la imagen antes de que la fase se le escape.
El historial entre Bélgica y Turquía
El historial entre ambas selecciones es parejo: de nueve duelos, Bélgica ganó tres, Turquía otros tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas, 16 contra 15. La última vez que se cruzaron, en 2011, el resultado fue un empate 1-1, y en los enfrentamientos previos las victorias se repartieron sin que ninguno lograra imponerse con claridad.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.