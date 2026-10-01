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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Bélgica recibe el viernes 2 de octubre a una Turquía que todavía no encontró su nivel en esta Liga de Naciones y llega golpeada tras una goleada en contra.

Los belgas suman apenas tres puntos en dos presentaciones y necesitan reaccionar después de caer con Francia, mientras que Turquía quiere sumar su primer punto en el certamen.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Bélgica tuvo un arranque irregular: después de un triunfo claro como visitante ante Italia, cayó de local frente a Francia y eso la dejó en la posición 24 con solo tres unidades. El funcionamiento mostró chispazos pero también fragilidad defensiva, algo que deberá corregir si quiere afirmarse en la tabla.

Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió sus dos compromisos, el último de ellos por un contundente 1-4 ante Italia jugando en casa, y todavía no sumó puntos en el torneo. La ubicación 51 refleja ese mal arranque y la urgencia por revertir la imagen antes de que la fase se le escape.

El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambas selecciones es parejo: de nueve duelos, Bélgica ganó tres, Turquía otros tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas, 16 contra 15. La última vez que se cruzaron, en 2011, el resultado fue un empate 1-1, y en los enfrentamientos previos las victorias se repartieron sin que ninguno lograra imponerse con claridad.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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