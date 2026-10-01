Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina recibe el viernes 2 de octubre a una Suecia que llega con puntaje ideal en la Liga de Naciones y las ganas de estirar su arranque perfecto.
Es la tercera fecha del grupo y ambos equipos se juegan meterse en la pelea de arriba antes de que la tabla se empiece a definir.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega con 4 puntos en dos partidos, ubicada 13ª entre 54 selecciones. Viene de ganar 4-2 como visitante ante Rumania, un resultado que le dio aire después del empate sin goles frente a Polonia en la fecha anterior. El equipo mostró que puede hacer daño afuera y ahora buscará confirmarlo con localía.
Suecia, en cambio, no perdió ni un punto todavía. Ganó 3-1 de local ante Polonia y antes había vencido 2-1 también en casa a Rumania, por lo que llega quinta en la tabla con 6 unidades y la ilusión de meterse entre los mejores del grupo. El equipo sueco viene de jugar siempre en su país, así que esta salida será su primera prueba lejos de casa en este tramo de la Liga de Naciones.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia
El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en 2010, y ganó Suecia 4-2 en aquella ocasión. No hay más antecedentes recientes, lo que convierte a este cruce casi en un capítulo nuevo para las dos selecciones.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 6 puntos tras vencer a Polonia y Rumania.