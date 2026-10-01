Ucrania vs. Irlanda del Norte: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ucrania e Irlanda del Norte llegan igualados en puntos y se miden el viernes 2 de octubre en un duelo directo por el medio de la tabla de la Liga de Naciones.

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Ambos suman 4 unidades tras dos fechas y necesitan un triunfo para despegarse de la zona media del grupo. Es la tercera jornada y ninguno quiere quedar rezagado tan temprano.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega con paso sólido aunque sin del todo convencer: rescató un empate 0-0 como visitante ante Georgia después de haber ganado 1-0, también de visitante, frente a Hungría. Con esos resultados se ubica en la mitad de la tabla, consciente de que un triunfo local lo acomodaría mejor en la pelea del grupo.

Irlanda del Norte tampoco pudo pasar del empate en su última presentación, 0-0 como local ante Hungría, luego de haberse impuesto 1-0 en su visita a Georgia. Llega con el mismo registro de puntos que su rival y la chance de dar un golpe como visitante que le permita escalar posiciones.

El historial entre Ucrania e Irlanda del Norte

Se enfrentaron en seis ocasiones y Ucrania se impuso en tres, con dos empates y una sola victoria para Irlanda del Norte. El balance de goles también favorece a los ucranianos, 4 contra 3. El antecedente más reciente fue en 2021, cuando Ucrania 1-0 Irlanda del Norte, aunque antes hubo triunfos y empates repartidos entre ambos a lo largo de los años.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/06/2021 Ucrania vs. Irlanda del Norte 1-0 Friendlies 16/06/2016 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-2 UEFA European Championship 06/09/2003 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/10/2002 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/1997 Ucrania vs. Irlanda del Norte 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis