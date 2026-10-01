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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Poland vs. Romania, Liga de Naciones
Poland vs. Romania, Liga de Naciones

Polonia recibe a Rumania este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Polonia perdió 1-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 42° con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Bosnia y Herzegovina.

Rumania viene de perder 2-4 como local ante Bosnia y Herzegovina. El equipo ocupa el puesto 48 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Suecia.

El historial entre Polonia y Rumania

Polonia y Rumania se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Polonia, 3 de Rumania y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/06/2017Polonia vs. Rumania3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Rumania vs. Polonia0-3UEFA World Cup Qualifiers
14/11/2009Polonia vs. Rumania0-1Friendlies
17/04/2002Polonia vs. Rumania1-2Friendlies
06/09/1995Polonia vs. Rumania0-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995Rumania vs. Polonia2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Polonia suma 1 punto en el torneo.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
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