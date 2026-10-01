Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Rumania este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Polonia perdió 1-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 42° con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Bosnia y Herzegovina.

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Rumania viene de perder 2-4 como local ante Bosnia y Herzegovina. El equipo ocupa el puesto 48 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Suecia.

El historial entre Polonia y Rumania

Polonia y Rumania se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Polonia, 3 de Rumania y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/06/2017 Polonia vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Rumania vs. Polonia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 14/11/2009 Polonia vs. Rumania 0-1 Friendlies 17/04/2002 Polonia vs. Rumania 1-2 Friendlies 06/09/1995 Polonia vs. Rumania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 Rumania vs. Polonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Polonia suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Rumania suma 0 puntos en el torneo.