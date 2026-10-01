Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Rumania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia recibe a Rumania este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Polonia perdió 1-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 42° con 1 punto. Antes empató 0-0 como local ante Bosnia y Herzegovina.
Rumania viene de perder 2-4 como local ante Bosnia y Herzegovina. El equipo ocupa el puesto 48 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Suecia.
El historial entre Polonia y Rumania
Polonia y Rumania se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Polonia, 3 de Rumania y 1 empate.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Polonia y Rumania se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Polonia suma 1 punto en el torneo.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.