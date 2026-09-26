Dónde ver en VIVO Canadá vs. Chile por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Canadá y Chile se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un amistoso internacional. El partido tendrá opciones de transmisión por TV y streaming online para seguir el encuentro en vivo.

Canadá y Chile se enfrentan este sábado 26 de septiembre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto y comenzará a partir de las 17:00hs (Ciudad de México) / 19:00hs (Chile).

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Este compromiso sirve como una prueba de fuego para ambos combinados en medio del calendario internacional de selecciones. El conjunto de la Hoja de Maple buscará hacer valer su localía ante una escuadra sudamericana que llega con el objetivo de consolidar variantes tácticas e integrar nuevas figuras en su alineación.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Canadá y Chile de este sábado 26 de septiembre por la ventana de Fecha FIFA se podrá seguir en vivo en México y la región a través de las siguientes opciones de televisión y streaming online:

México: Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos para amistosos internacionales FIFA)

Star+ / ESPN / FOX Sports (plataformas con derechos para amistosos internacionales FIFA) Chile: Mega (TV abierta) y Mega GO (streaming)

Mega (TV abierta) y Mega GO (streaming) Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Canadá y Estados Unidos: OneSoccer, FOX Sports, ViX, Fubo

OneSoccer, FOX Sports, ViX, Fubo España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Canadá se presenta ante su afición en Toronto con un bloque sólido y dinámico. Apoyado en la velocidad de sus extremos y la intensidad física de su mediocampo, el conjunto norteamericano busca sumar una victoria de prestigio que le permita afianzar su funcionamiento colectivo.

Por su parte, Chile afronta este compromiso internacional con la intención de mostrar un recambio generacional competitivo fuera de casa. La Roja intentará adueñarse de la posesión del balón desde los primeros minutos y lastimar en ataque con transiciones rápidas para quedarse con el triunfo en suelo canadiense.

En sintesis

Canadá y Chile disputan un amistoso internacional en el BMO Field este sábado.

un amistoso internacional en el BMO Field este sábado. 17:00 horas de México inicia el encuentro correspondiente a la Fecha FIFA.

inicia el encuentro correspondiente a la Fecha FIFA. Star+, ESPN y Mega transmiten el partido en vivo según la región.