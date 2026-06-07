Bajo el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Francia e Irlanda del Norte se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 13:10 horas (Ciudad de México) en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille.
Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, viene de una sorpresiva derrota por 2-1 ante Costa de Marfil y es un llamado de atención de cara a la competencia mundialista. Ahora, el equipo buscará una victoria para llegar al inicio del torneo con otra sensación.
Los hombres dirigidos por Michael O’Neill, vienen de ganar hace unos días a Guinea, otra selección que no estará presente en el certamen internacional de Norteamérica. El equipo británico ya trabaja con la menta puesta en clasificar a la edición del 2030.
¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?
- Transmisión en México: Sky Sports, izzi
- Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+
- Transmisión en Chile: ESPN, Disney+
- Transmisión en Colombia: ESPN, Disney+
- Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+
- Transmisión en Perú: ESPN, Disney+
- Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+
- Transmisión en España: DAZN
¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?
- Horario de México: 13:10 horas
- Horario de Argentina: 16:10 horas
- Horario de Chile: 16:10 horas
- Horario de Colombia: 14:10 horas
- Horario de Ecuador: 14:10 horas
- Horario de Perú: 13:45 horas
- Horario de Uruguay: 14:10 horas
- Horario de España: 21:10 horas