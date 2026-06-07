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Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional en la previa del Mundial 2026

Los Bleus y la Green & White Army se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo, para los de azul, de cara a la cita mundialista.

Dónde y cuándo ver el amistoso internacional entre Francia e Irlanda del Norte
© BolavipDónde y cuándo ver el amistoso internacional entre Francia e Irlanda del Norte

Bajo el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Francia e Irlanda del Norte se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 13:10 horas (Ciudad de México) en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille.

Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, viene de una sorpresiva derrota por 2-1 ante Costa de Marfil y es un llamado de atención de cara a la competencia mundialista. Ahora, el equipo buscará una victoria para llegar al inicio del torneo con otra sensación.

Los hombres dirigidos por Michael O’Neill, vienen de ganar hace unos días a Guinea, otra selección que no estará presente en el certamen internacional de Norteamérica. El equipo británico ya trabaja con la menta puesta en clasificar a la edición del 2030.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?

  • Transmisión en México: Sky Sports, izzi
  • Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Chile: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Colombia: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Perú: ESPN, Disney+
  • Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+
  • Transmisión en España: DAZN

¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?

  • Horario de México: 13:10 horas
  • Horario de Argentina: 16:10 horas
  • Horario de Chile: 16:10 horas
  • Horario de Colombia: 14:10 horas
  • Horario de Ecuador: 14:10 horas
  • Horario de Perú: 13:45 horas
  • Horario de Uruguay: 14:10 horas
  • Horario de España: 21:10 horas
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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