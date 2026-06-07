Los Bleus y la Green & White Army se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo, para los de azul, de cara a la cita mundialista.

Bajo el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Francia e Irlanda del Norte se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 13:10 horas (Ciudad de México) en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille.

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Del lado del equipo a cargo de Didier Deschamps, viene de una sorpresiva derrota por 2-1 ante Costa de Marfil y es un llamado de atención de cara a la competencia mundialista. Ahora, el equipo buscará una victoria para llegar al inicio del torneo con otra sensación.

Los hombres dirigidos por Michael O’Neill, vienen de ganar hace unos días a Guinea, otra selección que no estará presente en el certamen internacional de Norteamérica. El equipo británico ya trabaja con la menta puesta en clasificar a la edición del 2030.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?

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Transmisión en México : Sky Sports, izzi

: Sky Sports, izzi Transmisión en Argentina: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Chile: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Colombia : ESPN, Disney+

: ESPN, Disney+ Transmisión en Ecuador: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Perú: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en Uruguay: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Transmisión en España: DAZN

¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional?