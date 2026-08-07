Chelsea vs. Milan: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones por el amistoso internacional

Los Blues y los Rossoneri chocan en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta en el marco de un nuevo partido de pretemporada.

Chelsea y AC Milan se enfrentan este sábado 8 de agosto en un atractivo partido amistoso de pretemporada. El encuentro internacional se llevará a cabo en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta, Indonesia y comienza a partir de las 06:00 hs (Ciudad de México).

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Este partido de preparación se disputa como parte de la gira internacional de ambos clubes de cara a la nueva campaña. Tanto el equipo londinense como el cuadro rossonero buscan afinar detalles tácticos, dar rodaje a sus plantillas y medir fuerzas antes del inicio oficial de la Premier League y la Serie A, respectivamente.

Hora del partido Chelsea vs. Milan

México, Costa Rica, Guatemala : 6:00 hs

: 6:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 7:00 hs

: 7:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 8:00 hs

: 8:00 hs Argentina, Uruguay : 9:00 hs

: 9:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver Chelsea vs. Milan

El partido amistoso entre Chelsea y Milan de este sábado 8 de agosto se puede ver en México en vivo a través de Claro Sports y por streaming online mediante el canal de YouTube de Claro Sports y la plataforma Pluto TV.

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México: Claro Sports (TV y YouTube) y Pluto TV

Claro Sports (TV y YouTube) y Pluto TV Centroamérica: Claro Sports y Pluto TV

Claro Sports y Pluto TV Sudamérica: Claro Sports, Pluto TV y YouTube

Claro Sports, Pluto TV y YouTube Estados Unidos: CBS Sports Network, FOX Deportes, FOX One y fuboTV

CBS Sports Network, FOX Deportes, FOX One y fuboTV España: CFC+ y Milan TV (plataformas oficiales de los clubes)

Probables alineaciones

Chelsea : Robert Sánchez; Marco Palestra, Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Dário Essugo, Geovany Quenda, Cole Palmer, Jamie Gittens; João Pedro.

: Robert Sánchez; Marco Palestra, Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Dário Essugo, Geovany Quenda, Cole Palmer, Jamie Gittens; João Pedro. AC Milan: Lorenzo Torriani; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leão, Gonçalo Ramos.

La actualidad de ambos equipos

Por el lado de los ingleses, el Chelsea continúa su proceso de reestructuración deportiva buscando consolidar una idea de juego más competitiva tras una temporada irregular. La pretemporada está siendo vital para que el cuerpo técnico, liderado por Xabi Alonso, integre a los nuevos refuerzos y logre conformar un once sólido que le devuelva el protagonismo en la liga inglesa. Último resultado: derrota por 1-0 ante Juventus.

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Por su parte, el Milan afronta este compromiso con la intención de seguir puliendo su sistema táctico de la mano de su nuevo proyecto. El equipo italiano se prepara intensamente para volver a pelear por el título en la Serie A y trascender a nivel continental, por lo que probarse frente a un equipo de la talla del Chelsea resulta un examen inmejorable antes del arranque oficial. Último resultado: empate 1-1 con Inter.