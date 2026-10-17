Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y el fondo de la tabla empieza a pesarle más de la cuenta. Necesita puntos ya, y el calendario le pone enfrente a un Hull que viene mostrando que no regala nada de visitante.

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Para los locales es prácticamente una final chica: la diferencia con la salida de la zona de descenso ya se siente. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de estar instalado en la mitad de la tabla y con margen para jugar sin la urgencia del rival.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham es el último de la Premier League con apenas 2 puntos en 6 fechas, un arranque que lo tiene complicado desde ya. Viene de caer 2-1 como visitante ante el Ipswich Town y antes había sumado dos empates seguidos, ante Manchester United y Liverpool, sin poder cerrar ninguno de los dos partidos. La sequía de victorias empieza a notarse y la localía de este sábado aparece como una oportunidad que no puede desperdiciar.

Hull llega en una posición bastante más cómoda, octavo con 9 puntos en las mismas seis fechas disputadas. Su último partido terminó en un 2-2 como local frente al Everton, resultado que sigue una tendencia de la que no logra escapar del todo: también empató 2-2 con Chelsea y cayó por la mínima diferencia ante Newcastle. Pese a no haber podido cerrar partidos con victoria en las últimas semanas, el equipo mantiene un andar sólido que lo aleja de cualquier sobresalto.

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El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para el Fulham: de 20 enfrentamientos ganó 9, Hull se quedó con 8 y hubo 3 empates. En goles la diferencia es mínima, 26 contra 25, lo que confirma que nunca fue una serie con un dominador claro. En los encuentros más recientes, de hecho, el Fulham se impuso en los últimos tres cruces directos, aunque antes de esa racha Hull había conseguido alguna victoria contundente, como el 3-0 que le sacó de visitante en 2019.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2023 Hull vs. Fulham 0-2 FA Cup 12/02/2022 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 21/08/2021 Fulham vs. Hull 2-0 Championship 11/01/2020 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 02/11/2019 Fulham vs. Hull 0-3 Championship 30/12/2017 Hull vs. Fulham 2-2 Championship 13/09/2017 Fulham vs. Hull 2-1 Championship 29/01/2017 Fulham vs. Hull 4-1 FA Cup 23/01/2016 Fulham vs. Hull 0-1 Championship 19/08/2015 Hull vs. Fulham 2-1 Championship

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 05:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 10:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis