Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El viernes 2 de octubre Letonia necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada en esta Liga de Naciones, justo cuando enfrente tiene a un Montenegro que llega invicto y lanzado.

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Son apenas tres fechas, pero la tabla ya empieza a marcar diferencias y este cruce puede definir quién pelea arriba y quién mira para abajo en el grupo.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Letonia todavía no gana en lo que va del certamen: empató sin goles ante Chipre de local y antes había caído como visitante frente a Armenia. Con un solo punto en dos partidos, la necesidad de sumar empieza a pesar.

Montenegro, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos presentaciones, la última de visitante ante Armenia por 3-2 y antes había vencido a Chipre de local. Con 6 puntos sobre 6 posibles, es el único invicto del grupo y uno de los mejores del continente en lo que va de la Liga de Naciones.

El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto pero con ventaja clara para los montenegrinos. Se enfrentaron dos veces y Montenegro ganó una, empató la otra y nunca perdió. En el saldo de goles también manda el equipo balcánico, que anotó dos y recibió uno en total.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 2021/2022 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 2021/2022

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis