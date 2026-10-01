Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El viernes 2 de octubre Letonia necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada en esta Liga de Naciones, justo cuando enfrente tiene a un Montenegro que llega invicto y lanzado.
Son apenas tres fechas, pero la tabla ya empieza a marcar diferencias y este cruce puede definir quién pelea arriba y quién mira para abajo en el grupo.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Letonia todavía no gana en lo que va del certamen: empató sin goles ante Chipre de local y antes había caído como visitante frente a Armenia. Con un solo punto en dos partidos, la necesidad de sumar empieza a pesar.
Montenegro, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos presentaciones, la última de visitante ante Armenia por 3-2 y antes había vencido a Chipre de local. Con 6 puntos sobre 6 posibles, es el único invicto del grupo y uno de los mejores del continente en lo que va de la Liga de Naciones.
El historial entre Letonia y Montenegro
El historial entre ambos es corto pero con ventaja clara para los montenegrinos. Se enfrentaron dos veces y Montenegro ganó una, empató la otra y nunca perdió. En el saldo de goles también manda el equipo balcánico, que anotó dos y recibió uno en total.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2021
|Montenegro vs. Letonia
|0-0
|2021/2022
|24/03/2021
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|2021/2022
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.