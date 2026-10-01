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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones

El viernes 2 de octubre Letonia necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada en esta Liga de Naciones, justo cuando enfrente tiene a un Montenegro que llega invicto y lanzado.

Son apenas tres fechas, pero la tabla ya empieza a marcar diferencias y este cruce puede definir quién pelea arriba y quién mira para abajo en el grupo.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Letonia todavía no gana en lo que va del certamen: empató sin goles ante Chipre de local y antes había caído como visitante frente a Armenia. Con un solo punto en dos partidos, la necesidad de sumar empieza a pesar.

Montenegro, en cambio, llega entonado. Ganó sus dos presentaciones, la última de visitante ante Armenia por 3-2 y antes había vencido a Chipre de local. Con 6 puntos sobre 6 posibles, es el único invicto del grupo y uno de los mejores del continente en lo que va de la Liga de Naciones.

El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto pero con ventaja clara para los montenegrinos. Se enfrentaron dos veces y Montenegro ganó una, empató la otra y nunca perdió. En el saldo de goles también manda el equipo balcánico, que anotó dos y recibió uno en total.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-02021/2022
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-22021/2022

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.
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