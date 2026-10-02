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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones

Sin victorias en el arranque de esta Liga de Naciones, Macedonia del Norte y Escocia se cruzan el sábado 3 de octubre con la necesidad de sumar antes de que la tabla se les complique todavía más.

Ninguno pudo ganar en las primeras dos fechas y la diferencia de puntos ya empieza a pesar. Para los escoceses es la chance de despegar del fondo, mientras que a los macedonios se les acaba el margen para seguir sin sumar.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega golpeada: cayó 0-2 como visitante ante Eslovenia y antes había perdido 0-3 de local frente a Suiza, con el equipo todavía sin marcar un gol en el torneo. Dos derrotas al hilo la dejan última en la clasificación general de la Liga de Naciones, un arranque que obliga a reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada del grupo.

Escocia tampoco pudo despegar, aunque su andar fue algo más sólido: empató 0-0 como visitante ante Eslovenia y en la fecha siguiente cayó 0-3 de local contra Suiza. Con apenas un punto, los escoceses llegan como favoritos a este duelo y necesitan el triunfo para no quedar también comprometidos en la tabla.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero con cierta ventaja para los escoceses: de cuatro enfrentamientos, Escocia ganó dos, Macedonia del Norte uno y hubo un empate. En goles también manda Escocia, con 5 convertidos contra 3 recibidos. El antecedente más reciente es de 2013, cuando Macedonia del Norte cayó 1-2 ante Escocia.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/09/2013Macedonia del Norte vs. Escocia1-2UEFA World Cup Qualifiers
11/09/2012Escocia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2009Escocia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2008Macedonia del Norte vs. Escocia1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 1 punto en el torneo.
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