Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sin victorias en el arranque de esta Liga de Naciones, Macedonia del Norte y Escocia se cruzan el sábado 3 de octubre con la necesidad de sumar antes de que la tabla se les complique todavía más.

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Ninguno pudo ganar en las primeras dos fechas y la diferencia de puntos ya empieza a pesar. Para los escoceses es la chance de despegar del fondo, mientras que a los macedonios se les acaba el margen para seguir sin sumar.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega golpeada: cayó 0-2 como visitante ante Eslovenia y antes había perdido 0-3 de local frente a Suiza, con el equipo todavía sin marcar un gol en el torneo. Dos derrotas al hilo la dejan última en la clasificación general de la Liga de Naciones, un arranque que obliga a reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada del grupo.

Escocia tampoco pudo despegar, aunque su andar fue algo más sólido: empató 0-0 como visitante ante Eslovenia y en la fecha siguiente cayó 0-3 de local contra Suiza. Con apenas un punto, los escoceses llegan como favoritos a este duelo y necesitan el triunfo para no quedar también comprometidos en la tabla.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero con cierta ventaja para los escoceses: de cuatro enfrentamientos, Escocia ganó dos, Macedonia del Norte uno y hubo un empate. En goles también manda Escocia, con 5 convertidos contra 3 recibidos. El antecedente más reciente es de 2013, cuando Macedonia del Norte cayó 1-2 ante Escocia.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis