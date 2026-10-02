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Alineaciones de Macedonia del Norte y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones

Se viene Macedonia del Norte vs. Escocia este sábado 3 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Macedonia del Norte y Escocia

Macedonia del Norte viene de caer 0-2 ante Eslovenia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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Escocia viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Macedonia del Norte y Escocia

Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Din Alomerovic, Anes Meljichi, Mario Mladenovski, Andrej Stojchevski, Agon Elezi, Matej Gashtarov, Jani Atanasov, Azer Omeragikj, Eljif Elmas, Dimitar Mitrovski. DT: Goce Sedloski.

Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Scott McKenna, Luis Binks, Aaron Hickey, John McGinn, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Nathan Patterson, Oli McBurnie, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.

Suplentes de Macedonia del Norte: Davor Taleski, Bojan Ilievski, Gjoko Zajkov, Visar Musliu, Luka Stankovski, Bojan Miovski, Enis Bardhi, Elmin Rastoder, Damjan Siskovski, Ljupco Doriev, Hristijan Maleski.

Suplentes de Escocia: Stephen Welsh, Josh Doig, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Lennon Miller, Josh McPake, Ben Gannon-Doak, Luke Graham, Scott Bain, Kristi Montgomery.

La previa de Macedonia del Norte y Escocia: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 4 cruces — Macedonia del Norte ganó 1, Escocia ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 10/09/2013: Macedonia del Norte 1-2 Escocia
  • Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Suiza, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Escocia: vs. Eslovenia, martes 6 de octubre
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