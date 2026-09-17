Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup: canales de TV y streaming

Manchester City y Norwich City se enfrentan este jueves 17 de septiembre por la tercera ronda de la EFL Cup. Revisa el horario y las opciones de streaming para ver el partido en vivo.

Manchester City y Norwich City se ven las caras este jueves 17 de septiembre por la tercera ronda de la EFL Cup 2026/27 (Carabao Cup). El esperado cruce de eliminación directa se disputará en el Etihad Stadium y comenzará a partir de las 12:30 hs (tiempo del Centro de México).

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El equipo dirigido por Enzo Maresca arranca su camino en una de las competencias que mejor se le da en los últimos años, mientras que los Canarios visitan Mánchester con la ilusión de dar el gran golpe del torneo y sellar su boleto a la siguiente ronda.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Manchester City y Norwich City de este jueves 17 de septiembre por la Carabao Cup se transmitirá en vivo para México en televisión por la señal de ESPN 3 y vía streaming a través de Disney+ Premium.

México: ESPN 3 y Disney+ Premium

ESPN 3 y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+

ESPN+ España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Manchester City llega motivado tras imponerse 1-0 ante el Manchester United en la Premier League. Con un calendario ajustado entre liga y competiciones internacionales, Maresca apostará por rotaciones en su alineación para dar minutos a jugadores jóvenes e integrantes de la plantilla que buscan ganarse la titularidad.

Por su parte, Norwich City afronta este compromiso con la firme intención de mantenerse competitivo tras superar la fase previa de la copa al derrotar al Cardiff City. El cuadro de la Championship sabe de la dificultad de medirse ante los Sky Blues en su propio estadio, pero saldrá a plantar un bloque defensivo ordenado para explotar los espacios mediante contragolpes rápidos.

En sintesis

Manchester City y Norwich City se enfrentan hoy por la Carabao Cup 2026/27.

se enfrentan hoy por la Carabao Cup 2026/27. Etihad Stadium alberga el partido a las 12:30 horas del centro de México.

alberga el partido a las 12:30 horas del centro de México. ESPN 3 y Disney+ Premium transmiten en vivo el encuentro en México.