Ilia Topuria reapareció públicamente y acusó a Justin Gaethje de trampa en UFC: “Tienen que revisar tus guantes”

El Matador se expresó tras la derrota más dura de su carrera y afirmó que el estadounidense le ganó de manera ilegal.

La primera y derrota más dura en la carrera de Ilia Topuria llegó el pasado 14 de junio ante Justin Gaethje. En la velada de UFC Casa Blanca, el Matador perdió su título del peso ligero ante el estadounidense por KO técnico y se terminó su invicto de 16-0. Meses después de aquella derrota, el hispano-georgiano reapareció públicamente dejando un mensaje contundente en el que acusó de tramposo a su rival.

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Vía redes sociales, Topuria afirmó que le realizaron las pruebas médicas correspondientes y que todo resultó de excelente manera. Por otro lado, se encargó de responderle a todos aquellos que lo criticaron por la derrota y afirmó que está listo para emprender el regreso.

El mensaje de Ilia Topuria en redes sociales

A su vez, se expresó sobre Gaethje. Para Topuria, Justin realizó trampa y merece que le revisen los guantes, deslizando que el estadounidense presentaba irregularidades, como solía suceder con aquellos viejos tiempos del boxeo en lo que los púgiles colocaban yeso en sus guantes para que sus golpes tengan más violencia.

Final medical tests done. I’m back. To all the clowns who’ve been talking shit and counting me out this whole time, here I am. Now let’s see who’s got the balls. Thanks to everyone for the support. Next time I’ll make sure they check Justin’s gloves so he doesn’t put anything… — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 16, 2026

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“Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto“, escribió Topuria.

En cuanto al regreso de Ilia, las últimas informaciones indican que el regreso oficial del Matador está previsto para febrero de 2027. Se especula con que la UFC le habría ofrecido 20 millones de dólares a Gaethje para que protagonice una revancha con el Matador, aunque todo se trata de conjeturas y nada confirmado de manera oficial.

En síntesis

Ilia Topuria perdió su invicto y título ligero ante Justin Gaethje por KO técnico.

perdió su invicto y título ligero ante Justin Gaethje por KO técnico. Ilia Topuria acusó a Justin Gaethje de poner irregularidades tramposas dentro de sus guantes.

acusó a Justin Gaethje de poner irregularidades tramposas dentro de sus guantes. Ilia Topuria planea su regreso oficial al octágono de UFC para febrero de 2027.