¿Por qué no juega Marc Cucurella en Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026-27?

Mourinho definió los 11 titulares para el partido ante Real Sociedad y el lateral español no se encuentra entre los titulares.

Desde las 13:00 horas de la CDMX, Real Madrid recibe a Real Sociedad por la segunda jornada de LaLiga 2026-27, en lo que será su primera presentación de la temporada en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco buscará regalarle una victoria a su afición y continuar con su buen inicio en el campeonato.

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El equipo dirigido por José Mourinho viene de conseguir un triunfo agónico por 2-1 en su visita al Espanyol, en un encuentro que tuvo al conjunto madridista sufriendo hasta los últimos minutos. Ahora, los de Mou buscarán volver a sumar de a tres ante un rival que intentará dar el golpe en la capital española.

El objetivo del Real Madrid es claro: seguir ganando para demostrar desde el comienzo que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de esta temporada del fútbol español. Con un plantel plagado de figuras, el equipo de Mourinho quiere empezar a marcar diferencias desde las primeras jornadas.

Mou ya confirmó el once titular para este encuentro y una de las decisiones que más llamó la atención fue la ausencia de Marc Cucurella entre los titulares. El defensor español quedó en el banquillo por decisión técnica, por lo que deberá esperar su oportunidad durante el desarrollo del partido.

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La alineación del Real Madrid vs. Real Sociedad

Courtois

Dumfries

Konaté

Huijsen

Á. Carreras

Bernardo Silva

Valverde (C)

Arda Güler

Bellingham

Vini Jr.

Mbappé

En sintesis