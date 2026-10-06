Dónde ver EN VIVO México vs. Chile por el amistoso internacional: canales de TV y streaming online

México y Chile se enfrentan por un nuevo amistoso internacional. Todos los detalles sobre los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

México y Chile se enfrentan este martes 6 de octubre por el partido correspondiente al cierre de la ventana de amistosos internacionales de la Fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Los Angeles Memorial Coliseum de California, Estados Unidos, y comienza a partir de las 20:30hs (tiempo del Centro de México) / 23:30hs (tiempo de Chile).

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Este choque sirve a ambos seleccionados para bajar el telón de la gira norteamericana de octubre. La escuadra mexicana busca cerrar con sensaciones positivas ante su afición en suelo estadounidense, mientras que el combinado sudamericano pretende ajustar su funcionamiento táctico frente a un rival directo de la región.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre México y Chile de este martes 6 de octubre se podrá ver en vivo a través de televisión abierta, señal de cable y plataformas digitales según tu ubicación:

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube)

Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports (YouTube) Chile: Mega (TV abierta) y Mega GO (streaming)

Mega (TV abierta) y Mega GO (streaming) Sudamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Estados Unidos: FOX Sports, Univision, TUDN, ViX y Telemundo Deportes

FOX Sports, Univision, TUDN, ViX y Telemundo Deportes España: DAZN / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Rafael Márquez afronta su último examen de la ventana internacional. El cuerpo técnico tricolor planea realizar modificaciones en el cuadro titular para darles minutos a futbolistas de refresco y evaluar variantes tácticas en la zona media de cara a los próximos retos oficiales.

Por su parte, Chile llega a este duelo tras haberse medido contra Canadá días atrás. La Roja busca imponer su habitual intensidad física y adueñarse de la posesión del balón desde los primeros minutos, probando a jóvenes promesas de su fútbol local e internacional para afianzar el recambio generacional en su plantilla.

En sintesis

México y Chile juegan este martes 6 de octubre a las 23:30 horas de Argentina.

este martes 6 de octubre a las 23:30 horas de Argentina. Los Angeles Memorial Coliseum alberga el cierre de la gira amistosa internacional.

alberga el cierre de la gira amistosa internacional. Rafael Márquez dirigirá a la Selección Mexicana buscando cerrar con una victoria.