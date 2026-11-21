Sevilla recibe a Betis este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El derbi sevillano llega con el Betis siete puntos arriba en la tabla y con la chance de dejar al Sevilla todavía más lejos de la pelea de arriba. Pocas citas en LaLiga pesan tanto en la ciudad como esta.
Ganar el clásico siempre vale doble, pero acá además hay una diferencia real en la tabla que el local necesita achicar antes de que la distancia se vuelva una costumbre.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla llega discreto: empató sin goles ante Alavés en casa después de perder feo como visitante frente a Getafe. El triunfo ante Osasuna quedó como el único resultado sólido de las últimas tres fechas, y el sexto puesto no refleja del todo la irregularidad reciente del equipo.
El Betis, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle a Elche como visitante, tras haber superado a Málaga de local, y ya antes había dejado un empate sin goles frente a Celta. Son seis puntos de los últimos seis posibles y el cuarto lugar en la tabla acompaña ese presente.
El historial entre Sevilla y Betis
La historia del derbi sevillano es favorable al local: de 62 enfrentamientos, el Sevilla ganó 27 contra 13 del Betis, con 22 empates y una diferencia de goles amplia a su favor, 89 contra 59. Sin embargo, en los enfrentamientos más recientes el Betis le encontró la vuelta: se impuso 2-0 en Sevilla en noviembre de 2025 y también ganó 2-1 como local la temporada anterior, además del empate 2-2 del último cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Betis vs. Sevilla
|2-2
|Primera División
|30/11/2025
|Sevilla vs. Betis
|0-2
|Primera División
|30/03/2025
|Betis vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|06/10/2024
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Primera División
|28/04/2024
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|12/11/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-1
|Primera División
|03/08/2023
|Sevilla vs. Betis
|1-0
|Club Friendlies
|21/05/2023
|Sevilla vs. Betis
|0-0
|Primera División
|06/11/2022
|Betis vs. Sevilla
|1-1
|Primera División
|27/02/2022
|Sevilla vs. Betis
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 07:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 09:15 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Sevilla suma 18 puntos en el torneo.
- Betis suma 26 puntos en el torneo.