PSG vs. Mónaco: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del partido por la Ligue 1

PSG y Mónaco se enfrentan este viernes por la Ligue 1. La información de cómo ver el partido y las alineaciones de los equipos.

París Saint-Germain y AS Mónaco se enfrentan este viernes 4 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Ligue 1. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes y comienza a partir de las 13:05hs (Tiempo del Centro de México).

Publicidad

El conjunto parisino llega con la exigencia de sumar su primera victoria del torneo local ante un Mónaco siempre peligroso, en lo que promete ser el plato fuerte del arranque del fin de semana futbolístico en Europa.

¿Por dónde ver el partido?

El choque entre PSG y Mónaco de este viernes 4 de septiembre por la Ligue 1 se puede ver en México a través de la señal de FOX Sports en televisión o por la plataforma de streaming FOX One.

México: FOX Sports / FOX One.

FOX Sports / FOX One. Centroamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium

ESPN / Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo España: DAZN

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el PSG suma 2 puntos en el arranque de esta nueva temporada 2026-27 de la Ligue 1 tras registrar dos empates en las dos primeras jornadas. El equipo dirigido por Luis Enrique debutó igualando 2-2 frente al Stade Rennais y posteriormente rescató un empate 2-2 en su visita al Lille.

Por su parte, el AS Mónaco llega a la capital francesa buscando dar el golpe en este inicio de campeonato. El club del principado comenzó la temporada con dos victorias en las primeras dos jornadas primero al ganarle por 1-0 a Le Havre y luego por 2-0 al Olympique de Marsella.

Las probables alineaciones

PSG: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Mónaco: Lukas Hradecky, Nazinho, Eric Dier, Wout Faes, Vanderson, Lamine Camara, Aladji Bamba, Coulibaly, Stanis Idumbo, Aleksandr Golovin, Brunner