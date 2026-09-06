Luego del partido de este sábado entre el Real Betis y el Real Madrid, el youtuber Iñaki Angulo hizo una serie de comentarios homofóbicos en contra de Héctor Bellerín. En redes sociales se comenzó a hacer viral el metraje en el que emite estas palabras, por lo que inmediatamente fue señalado por la afición verdiblanca y sentenciado por lo dicho.

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Borja Iglesias defiende a Héctor Bellerín

Esto tuvo más eco cuando su compañero, Borja Iglesias compartió el video del youtuber con el siguiente mensaje: “Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza! es la primera vez que veo a esta persona. Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo”, haciendo una defensa a Bellerín por lo expuesto en el metraje.

guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza!

es la primera vez que veo a esta persona. Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo. https://t.co/H6rCxWAYUs — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) September 5, 2026

¿Por qué iría a prisión?

Y aunque después de la exposición viral el propio Angulo quiso salir a dar disculpas por lo mencionado, todo indica que podría enfrentar una prisión de hasta dos años por su conducta homofóbica en contra del futbolista. La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, específicamente en Delitos de Odio y Discriminación.

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El hecho de decirle públicamente “maricón encubierto” y “el maricón”, así como dirigirse a él como “Elle” serían parte de un delito de odio según el artículo 510 del Código Penal, donde aquel que humilla, menosprecie o haga referencia a la orientación sexual podría tener una pena de 6 meses hasta 2 años de prisión más una multa económica.

Hasta el momento no se ha dado una resolución a este tema, pero dentro de la plantilla no ha habido alguien más que defendiera al jugador ante las expresiones del youtuber, por lo que ahora sólo queda esperar si se tomarán cartas en el asunto dentro de la Fiscalía y lograrán darle una condena que sea justa para evitar estas situaciones más adelante.

En síntesis

Iñaki Angulo insultó homofóbicamente a Héctor Bellerín tras el Betis vs Real Madrid.

insultó homofóbicamente a tras el Betis vs Real Madrid. Fiscalía de Madrid recibió una denuncia por delitos de odio contra el youtuber.

recibió una denuncia por delitos de odio contra el youtuber. Dos años de prisión es la pena máxima que enfrentaría por este delito.