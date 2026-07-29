Dónde ver la J1 de la Liga Femenil

Este 31 de julio ya da inicio el Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA y los equipos ya están listos para probar este nuevo formato por grupos que se disputará a 14 jornadas. Es por ello que tras revelarse el calendario ya sabemos cuáles serán los partidos de la Jornada 1, cuándo se disputarán, dónde y en qué canal se transmitirán.

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Hay que mencionar que desde el torneo anterior en cuestión de televisoras, ya hubo un cambio y los derechos se diversificaron, por lo que algunos partidos eran transmitidos en el canal de la propia liga, mientras que otros sólo iban por televisión restringida. Es por esto que a continuación te daremos todos estos detalles.

De los primeros nueve partidos de esta fecha, sólo habrá uno que va totalmente por una plataforma de streaming de paga, mientras que los demás, estarán en televisoras restringidas, pero compartirán transmisión con el canal de la propia liga o con televisión abierta, por lo que en cuestión de medios para seguirlos habrá varias opciones.

Los partidos de la J1, horarios y transmisiones

Cruz Azul vs Atlas Viernes 31 julio a las 19:00 horas (YouTube, Facebook de Liga Femenil y ViX Premium)

Viernes 31 julio a las 19:00 horas (YouTube, Facebook de Liga Femenil y ViX Premium) FC Juárez vs Pachuca Sábado 1 de agosto a las 17:00 horas (Tubi y FOX ONE)

Sábado 1 de agosto a las 17:00 horas (Tubi y FOX ONE) Tigres vs Puebla Sábado 1 de agosto 19:06 horas (Tubi y FOX ONE)

Sábado 1 de agosto 19:06 horas (Tubi y FOX ONE) Xolas vs Rayadas Sábado 1 de agosto a las 21:10 horas (Tubi y FOX ONE)

Sábado 1 de agosto a las 21:10 horas (Tubi y FOX ONE) Pumas vs León Domingo 2 de agosto a las 12:00 horas (YouTube, Facebook de Liga Femenil y ViX Premium)

Domingo 2 de agosto a las 12:00 horas (YouTube, Facebook de Liga Femenil y ViX Premium) Atlético de San Luis vs Toluca Domingo 2 de agosto a las 17:00 horas (ESPN y Disney+)

Domingo 2 de agosto a las 17:00 horas (ESPN y Disney+) Chivas vs Querétaro Domingo 2 de agosto a las 19:06 horas (Amazon Prime, Tubi y FOX ONE)

Domingo 2 de agosto a las 19:06 horas (Amazon Prime, Tubi y FOX ONE) Atlante vs Necaxa Lunes 3 de agosto a las 15:45 horas (YouTube y Facebook de Liga Femenil)

Lunes 3 de agosto a las 15:45 horas (YouTube y Facebook de Liga Femenil) Santos vs América Lunes 3 de agosto a las 19:06 horas (FOX, Tubi y FOX ONE)

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Como ya se vio en el calendario también se dará la incorporación del Atlante Femenil, que entra en sustitución del Mazatlán. Algunas jugadoras permanecen en la plantilla, mientras que otras fueron distribuidas a los demás conjuntos para poder continuar dentro de la propia liga, además de que estas semanas serán clave para las altas y bajas.

En síntesis