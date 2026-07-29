Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Wrexham por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Liverpool se enfrenta a Wrexham desde las 17:30 hs de la CDMX en un nuevo amistoso internacional de pretemporada, con el objetivo de seguir ajustando detalles antes del inicio de la Premier League y las competiciones europeas.
El conjunto inglés inicia una nueva etapa tras una temporada por debajo de las expectativas. Arne Slot, quien supo salir campeón con los Reds, dejó el cargo y en su lugar asumió el entrenador español Andoni Iraola, que buscará devolver al equipo a los primeros planos tanto en Inglaterra como en Europa.
Del otro lado estará Wrexham, equipo que milita en el Championship que es la segunda división del futbol inglés y que afrontará una exigente prueba frente a uno de los clubes más importantes del mundo en esta preparación para la nueva temporada.
¿Qué canal transmite EN VIVO Liverpool vs. Wrexham?
La transmisión del encuentro será la siguiente según cada región:
- México: Claro Sports.
- Sudamérica: Claro Sports (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).
- Norteamérica: Claro Sports (Centroamérica y República Dominicana), ESPN, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV en Estados Unidos.
- España: Sin transmisión oficial confirmada.
Horarios de Liverpool vs. Wrexham
- México (CDMX): 17:30 hs.
- Estados Unidos (ET): 19:30 hs.
- Argentina: 20:30 hs.
- España: 01:30 hs (del día siguiente).
- Chile, Uruguay y Paraguay: 20:30 hs.
- Bolivia y Venezuela: 19:30 hs.
- Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 hs.
En sintesis
- Liverpool enfrenta a Wrexham este miércoles desde las 17:30 horas de México.
- Andoni Iraola asumió como nuevo entrenador del Liverpool tras la salida de Arne Slot.
- Claro Sports transmitirá en vivo el encuentro entre Liverpool y Wrexham en México.