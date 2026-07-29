Dónde y en qué estadio juegan Liverpool vs. Wrexham por el amistoso internacional

Liverpool y Wrexham se enfrentan en un amistoso internacional de pretemporada en Nueva York. Estos son todos los detalles sobre el estadio que albergará el encuentro.

Liverpool y Wrexham se enfrentan desde las 17:30 hs de la CDMX en un amistoso internacional de pretemporada que servirá como preparación para ambos equipos de cara al inicio de la nueva temporada en la que esperan estar a la altura.

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Mientras los Reds ultiman detalles para la Premier League en la cuál quieren volver a ser protagonistas tras no ganar nada en la anterior temporada, el conjunto galés también busca llegar de la mejor manera al comienzo de la Championship.

El Liverpool afronta este compromiso con una nueva etapa en el banco de suplentes. Tras la salida de Arne Slot, el club inglés apostó por el español Andoni Iraola, quien intentará construir un equipo competitivo para pelear tanto en Inglaterra como en las competiciones europeas.

Por su parte, Wrexham continúa con su crecimiento futbolístico y tendrá una prueba de máxima exigencia frente a uno de los clubes más importantes del mundo. El encuentro se disputará en el Yankee Stadium, ubicado en el distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York, como parte de la gira de pretemporada que ambos equipos realizan por Estados Unidos.

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Todo lo que hay que saber del Yankee Stadium

El partido se jugará en el Yankee Stadium, un recinto inaugurado en 2009 que es la casa de los New York Yankees de las Grandes Ligas de béisbol y que también suele recibir importantes encuentros internacionales de futbol. Con capacidad para más de 46 mil espectadores en eventos futbolísticos.

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