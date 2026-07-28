¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 28 de julio?

La pretemporada europea continúa con una jornada de amistosos internacionales. Estos son todos los partidos que se disputan este martes 28 de julio, con horarios y la transmisión.

Los equipos de Europa, junto con varios clubes de otros continentes, continúan con su preparación de cara al inicio de la temporada 2026-27. En plena pretemporada, los entrenadores buscan darle rodaje a sus planteles, probar distintas y llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de las competiciones oficiales.

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Este martes 28 de julio seguirá la actividad con una nueva jornada de amistosos internacionales que contará con varios encuentros atractivos. Sin embargo, la mayoría de los partidos no tendrán transmisión por televisión o plataformas de streaming, por lo que muchos aficionados no podrán seguirlos en vivo.

Uno de los encuentros que más llama la atención es el que disputará el Real Madrid, que se enfrentará a Leganés en un nuevo ensayo de pretemporada. Pese a la expectativa que genera el conjunto merengue, el compromiso no contará con transmisión oficial.

El equipo de José Mourinho se reforzó muy bien y espera poder estar a la altura de las circunstancias después de una temporada en la que no ganó ningún título y en la que los resultados no fueron los esperados por su afición.

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Todos los amistosos internacionales de hoy (horario de México)

07:00 horas | Derby County vs. Valencia — Sin TV

| Derby County vs. Valencia — 11:00 horas | Mérida vs. Al-Nassr — Sin TV

| Mérida vs. Al-Nassr — 10:00 horas | Real Madrid vs. Leganés — Sin TV

| Real Madrid vs. Leganés — 12:00 horas | PSV vs. FC Eindhoven — Sin TV

| PSV vs. FC Eindhoven — 12:00 horas | Elche vs. Al-Ain — Sin TV

| Elche vs. Al-Ain — 12:30 horas | Aston Villa vs. Real Sociedad — ETB1

*Los horarios son de la CDMX

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