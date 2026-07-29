El entrenador brasileño pasa por un gran presente en su institución luego de su salida del futbol mexicano.

América sufrió una baja muy importante hace algunos meses con la salida de uno de los entrenadores más exitosos de su historia. Luego de una temporada que no estuvo a la altura de las enormes expectativas generadas, la institución decidió ponerle fin al ciclo y la noticia sorprendió a gran parte de los aficionados.

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Se trata de André Jardine, el técnico brasileño que conquistó el histórico tricampeonato con Las Águilas y que, gracias a sus títulos y al estilo de juego que propuso, se convirtió en un verdadero ídolo de la institución en muy poco tiempo.

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Tras su salida, la directiva apostó por Guillermo Almada como su reemplazante. El entrenador uruguayo asumió el desafío de mantener al América como uno de los grandes protagonistas del futbol mexicano y buscará conseguir resultados que le permitan estar a la altura del exitoso ciclo de Jardine.

Mientras tanto, el estratega brasileño comenzó una nueva etapa en su carrera. Jardine fue presentado como entrenador del Shabab Al-Ahli, de Emiratos Árabes Unidos, donde buscará volver a pelear por títulos y dejar su sello en una liga completamente diferente a la mexicana.

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En el inicio de la pretemporada, los resultados acompañaron al exentrenador azulcrema. El Shabab Al-Ahli disputó varios amistosos de preparación y dejó muy buenas sensaciones, imponiéndose con autoridad ante rivales de distintos países.

Los resultados del Shabab Al-Ahli de André Jardine en la pretemporada

El DT brasileño comenzó muy bien en su nuevo club y ganó por goleada dos de los tres amistosos que disputó. Ahora, espera su debut oficial en la liga de que será el próximo mes.

Shabab Al-Ahli 6-0 SK St. Johann (Austria).

(Austria). Shabab Al-Ahli 4-1 Al-Sadd SC (Qatar).

(Qatar). Shabab Al-Ahli 2-1 Udinese (Italia, Serie A).

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