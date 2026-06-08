La Naranja Mecánica y los Lobos Blancos se enfrentarán en un nuevo duelo preparativo de cara a la cita mundialista.

En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Uzbekistán se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Icahn Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva York.

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Del lado del equipo a cargo de Ronald Koeman, viene de una sorpresiva derrota por 1-0 ante Argelia y es un llamado de atención de cara a la contienda mundialista. Ahora, el equipo buscará una victoria para llegar al inicio del torneo con otra cara.

Los hombres dirigidos por Fabio Cannavaro, vienen de sufrir también hace unos días una derrota pero por un marcador de 2-0 ante Canadá, por lo que también buscan un buen resultado para arriba al debut del certamen internacional con otros ánimos.

La alineación de Países Bajos vs. Uzbekistán

Bart Verbruggen

Micky van de Ven

Virgil van Dijk

Jan Paul van Hecke

Denzel Dumfries

Tijjani Reijnders

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Cody Gakpo

Memphis Depay

Crysencio Summerville

DT: Ronald Koeman

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La alineación de Uzbekistán vs. Países Bajos