En el marco de un amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Uzbekistán se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Icahn Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva York.
Del lado del equipo a cargo de Ronald Koeman, viene de una sorpresiva derrota por 1-0 ante Argelia y es un llamado de atención de cara a la contienda mundialista. Ahora, el equipo buscará una victoria para llegar al inicio del torneo con otra cara.
Los hombres dirigidos por Fabio Cannavaro, vienen de sufrir también hace unos días una derrota pero por un marcador de 2-0 ante Canadá, por lo que también buscan un buen resultado para arriba al debut del certamen internacional con otros ánimos.
La alineación de Países Bajos vs. Uzbekistán
- Bart Verbruggen
- Micky van de Ven
- Virgil van Dijk
- Jan Paul van Hecke
- Denzel Dumfries
- Tijjani Reijnders
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Cody Gakpo
- Memphis Depay
- Crysencio Summerville
- DT: Ronald Koeman
La alineación de Uzbekistán vs. Países Bajos
- Abduvokhid Nematov
- Rustam Ashurmatov
- Abdukodir Khusanov
- Sherzod Nasrullaev
- Farrukh Sayfiev
- Abdulla Abdullaev
- Otabek Shukurov
- Odildzhon Khamrobekov
- Aziz Ganiev
- Oston Urunov
- Eldor Shomurodov
- DT: Favio Cannavaro