Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Barcelona por LaLiga 2026-27: canales de TV y streaming online

El conjunto de Nervión será local ante un Barça invicto que viene de anotar siete goles en su última presentación.

Sevilla y Barcelona se enfrentan este sábado 19 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga de España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán comenzará a las 13:00 hs (Centro de México).

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Este duelo resulta fundamental para las aspiraciones de ambos en este arranque de temporada. El Barça busca consolidarse en la cima de la tabla con puntaje perfecto, mientras que el conjunto andaluz necesita hacerse fuerte en casa para escalar posiciones y no ceder terreno en el campeonato luego de una temporada en la que lucharon por no descender.

Sevilla y Barcelona se enfrentaron por última vez en marzo (Getty Images)

Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Barcelona

El partido entre Sevilla y Barcelona de este sábado 19 de septiembre por LaLiga se puede ver en México a través de SKY Sports en la TV, o bien por Sky+ e izzi a través de sus plataformas de streaming.

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México: SKY Sports, Sky+ e izzi

SKY Sports, Sky+ e izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App Sudamérica: DSports (DIRECTV) y DGO

DSports (DIRECTV) y DGO España: Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD

Horario del partido