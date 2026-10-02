Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes en los Estados Unidos. La información de cómo ver el partido en distintos países.

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre por un partido correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se llevará a cabo en territorio estadounidense a partir de las 18:00hs (Ciudad de México) / 19:00hs (Bogotá) / 20:00hs (Asunción).

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Este duelo sirve a ambas selecciones sudamericanas para continuar probando alternativas tácticas, afianzar nuevos talentos y consolidar sus planteles tras la exigencia del calendario internacional.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Colombia y Paraguay de este viernes 2 de octubre se podrá ver en México por FOX Sports y por FOX Sports Premium. A continuación, la información de dónde ver el encuentro en otros países.

México: FOX Sports y FOX Sports Premium

FOX Sports y FOX Sports Premium Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Gol Caracol

Caracol TV, RCN Televisión, Gol Caracol Paraguay: GEN, Trece

GEN, Trece Argentina: TyC Sports

TyC Sports Estados Unidos: Fanatiz, TrillerTV+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección de Colombia, el equipo cafetero viene de empatar 1-1 con México en el primer amistoso de esta Fecha FIFA. La selección sudamericana comenzó un nuevo ciclo tras el retiro de James Rodríguez y además, en este caso, Luis Díaz no está presente porque Néstor Lorenzo decidió darle descanso.

Por su parte, la Selección de Paraguay viene de ganarle por 2-0 a Bolivia el domingo pasado en lo que fue el primer amistoso. Al igual que Colombia, la Albirroja ha tenido continuidad con Gustavo Alfaro como entrenador y busca seguir creciendo de manera individual y colectiva.