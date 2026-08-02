¿Dónde y en qué estadio juegan Liverpool vs. Leeds United por el amistoso internacional?

Liverpool y Leeds United se enfrentan en un nuevo amistoso internacional de pretemporada en Estados Unidos. El encuentro se disputará en el histórico Soldier Field de Chicago.

Liverpool y Leeds United se enfrentarán en un atractivo amistoso que servirá para seguir sumando ritmo de competencia antes del comienzo de la Premier League. El partido se disputará desde las 13:00 hs de la CDMX.

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El encuentro entre ambos equipos ingleses se disputará en el Soldier Field, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos. Ubicado en la ciudad de Chicago, Illinois, será el escenario de un duelo que reunirá a miles de aficionados durante la gira de pretemporada de ambos clubes.

Liverpool buscará continuar con las buenas sensaciones que dejó en sus primeros amistosos, mientras que Leeds intentará medirse ante uno de los equipos más importantes de Inglaterra.

Datos del Soldier Field de Chicago

El Soldier Field es uno de los recintos deportivos más tradicionales de Estados Unidos. Se encuentra ubicado dentro del Burnham Park, en la ciudad de Chicago, Illinois, y a lo largo de su historia ha sido escenario de importantes eventos tanto de fútbol americano como de fútbol.

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Su principal inquilino son los Chicago Bears, equipo que compite en la National Football League (NFL). Sin embargo, el estadio también ha recibido numerosos partidos internacionales de futbol y, entre 1998 y 2005, fue la casa del Chicago Fire en la Major League Soccer.

Además, el Soldier Field cuenta con un lugar destacado en la historia del fútbol mundial, ya que fue una de las sedes elegidas para albergar encuentros de la Copa del Mundo de 1994, torneo que se disputó en territorio estadounidense. El estadio tiene una capacidad para 61.500 espectadores, lo que garantiza un gran ambiente para eventos de primer nivel.

En sintesis

Liverpool y Leeds disputarán un amistoso de pretemporada en el Soldier Field.

disputarán un amistoso de pretemporada en el Soldier Field. El Soldier Field está ubicado en Chicago y alberga a los Chicago Bears.

está ubicado en Chicago y alberga a los Chicago Bears. El Soldier Field cuenta con una capacidad para 61.500 espectadores.