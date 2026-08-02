Quién es Mika Godts, el joven atacante del Ajax que quiere fichar PSG por 60 millones de euros

Ante la posible salida de Bradley Barcola, el Paris Saint-Germain acelera por la incorporación del extremo belga de 21 años que ya comparan con Eden Hazard.

El nombre de Mika Godts tomó fuerza en las últimas horas en el mercado tras la información de un interés concreto del PSG de sumarlo a sus filas. Aunque la operación todavía no está cerrada, el periodista Fabrizio Romano ya adelantó que el traspaso podría cerrarse en 60 millones de euros.

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🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain send official bid over €40m to Ajax for Mika Godts.



Negotiations moving fast as package around €45m is on the table for the Belgian winger, close to Ajax initial €60m valuation.



Mika Godts said yes to PSG and personal terms are agreed. 🇧🇪 pic.twitter.com/1j8sHCkGXB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Mika Godts registró una gran producción ofensiva con Ajax en la última temporada. No obstante, sorpresivamente quedó afuera de la lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2026, una decisión que provocó críticas contra Rudi García, DT de los Diablos Rojos en la cita mundialista.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es, cuántos años tiene y cómo fue la formación de Mika Godts?

Edad: 21 años (7 de junio de 2005).

21 años (7 de junio de 2005). Club actual: Ajax.

Ajax. Perfil futbolístico: atacante de banda, habitualmente extremo izquierdo.

atacante de banda, habitualmente extremo izquierdo. Llegada al Ajax: enero de 2023, procedente del KRC Genk.

enero de 2023, procedente del KRC Genk. Formación juvenil: pasó por las inferiores del Anderlecht y el Genk antes de mudarse a Países Bajos.

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Godts inició su recorrido formativo en Bélgica y fue puliendo su juego en dos canteras de peso como el Anderlecht y el Genk. En enero de 2023, el Ajax apostó por él cuando todavía era un extremo joven, de mucha proyección y con un margen evidente de crecimiento.

Estadísticas y presente de Mika Godts en Ajax

Eredivisie 2025-26: 34 partidos.

34 partidos. Goles en Eredivisie: 17.

17. Asistencias en Eredivisie: 13.

13. Champions League 2025: 8 partidos, 7 titularidades y 1 asistencia.

8 partidos, 7 titularidades y 1 asistencia. Racha reciente entre enero y agosto de 2026: 10 goles, 9 asistencias y 2039 minutos.

En la Eredivisie 2025-26 se convirtió en un atacante realmente decisivo, con cifras de goles y asistencias que lo pusieron en otro escalón dentro del Ajax. Por eso, PSG se fijó en él como reemplazo de Bradley Barcola.

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Su actualidad también sostiene ese crecimiento. En la clasificación de la Conference League 2026/27 dio asistencias ante el Vojvodina en los dos partidos de julio, una señal de continuidad para un futbolista que además venía sumando una gran cantidad de minutos y aportes directos en el cierre del curso anterior.

El camino de Mika Godts: de Jong Ajax al protagonismo en la élite

Godts comenzó su etapa en Ámsterdam en el Jong Ajax, el paso lógico para un talento joven que llegaba desde Bélgica y necesitaba adaptación al ritmo del club. Su debut con el primer equipo del Ajax llegó el 9 de abril de 2023, en el triunfo 4-0 sobre el Fortuna Sittard.

Después de ese estreno, Godts fue acumulando minutos en la Eredivisie y también en el calendario europeo del club. Pasó por la Europa League, la Champions League y más tarde por la clasificación a la Conference League, hasta consolidar una producción ofensiva mucho más alta en 2025 y transformarse en un jugador con mayor peso dentro del ataque.

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¿Cómo juega Mika Godts y por qué PSG lo tendría en la mira?

Godts suele moverse como extremo izquierdo o atacante de banda. Su perfil destaca por el desequilibrio en el uno contra uno, la capacidad para generar ocasiones y una producción que no se queda únicamente en la gambeta: también aparece en las estadísticas de goles y asistencias.