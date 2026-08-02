Mientras Gianni Infantino gana 4,8 millones, el mega salario que iba a tener si vendía el Mundial

El presidente de la FIFA tiene una remuneración anual cercana a los 4,8 millones de dólares, pero el fallido proyecto de venta de una parte del negocio del Mundial le habría permitido acceder a un sueldo mucho mayor.

En los últimos días se generó un fuerte revuelo en el mundo del fútbol luego de que la FIFA comunicara a las distintas federaciones miembro su intención de abrir el negocio del Mundial a inversores privados. La propuesta contemplaba la posibilidad de vender un porcentaje de la Copa del Mundo a capitales externos, una medida que generó mucha discusión.

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La iniciativa no tardó en recibir fuertes críticas y una gran parte de las federaciones se mostró en contra del proyecto. Una de las posturas más contundentes llegó desde la UEFA, que incluso amenazó con tomar medidas drásticas, como boicotear el torneo y no participar en futuras competiciones organizadas por la FIFA si la propuesta avanzaba.

Finalmente, ante la presión y la falta de consenso, la FIFA decidió dar marcha atrás con el plan y dejó en pausa el proyecto de comercialización de una parte del Mundial. Por el momento, la idea no se llevará a cabo y quedó descartada hasta nuevo aviso.

En medio de la polémica, también comenzaron a conocerse detalles sobre los posibles beneficios económicos que habría tenido Gianni Infantino si la iniciativa avanzaba. El presidente de la FIFA podía acceder a un ingreso muy superior al que recibe actualmente.

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El salario millonario que iba a tener Gianni Infantino si vendía el Mundial

Actualmente, Gianni Infantino percibe alrededor de 4,8 millones de dólares anuales como presidente de la FIFA. Sin embargo, el proyecto que finalmente quedó suspendido contemplaba la creación de una nueva estructura comercial denominada FIFA Forward Enterprise, donde el dirigente suizo tendría un rol de liderazgo.

Según informaron en Times Sport, Infantino podía llegar a cobrar cerca de 30 millones de dólares por año, una cifra que multiplicaría por seis su salario actual. Además, el plan le habría permitido mantenerse al frente de esa nueva entidad con un mandato sin límite de tiempo.

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