Nelson Deossa y Antony vivieron este viernes un día especial, aunque no por lo hecho dentro del campo. Los futbolistas del Real Betis fueron protagonistas en un acto diferente, que nada tuvo que ver con los goles ni los entrenamientos.

La distinción que recibió Nelson Deossa junto a Antony

Ambos recibieron el Premio Paloma de Plata en el Parlamento de Andalucía, un reconocimiento que destaca a quienes sirven de ejemplo para la juventud. Los dos jugadores fueron elegidos por su compromiso, actitud y capacidad para inspirar a los más jóvenes a través del deporte y los valores que representan.

Durante la ceremonia, tanto Deossa como Antony agradecieron el galardón y destacaron la importancia de seguir demostrando dentro y fuera del campo que el esfuerzo y la constancia pueden abrir cualquier puerta. El brasileño, por su parte, aprovechó la ocasión para agradecer por la distinción y envió un cálido mensaje en el que terminó invitando a todos a soñar con realizar lo que deseen, que es posible lograr cualquier cosa que se proponga.

“Yo soy el Antony que ha pasado por muchas cosas. Hoy estoy bien, estoy feliz, pasé por el proceso allá atrás. El consejo que les doy a los niños es que sueñen muy alto porque es posible. Yo soy una prueba viva de eso y me siento muy orgulloso del hombre que soy, el padre que soy. Bueno, que mi historia sirva de inspiración para mucha gente. Me siento muy orgulloso de recibir este premio, muchísimas gracias”, expresó el brasileño.

El evento contó con la presencia de autoridades andaluzas, directivos del Betis y representantes del ámbito deportivo, quienes resaltaron el papel social que cumplen los jugadores como modelos a seguir. En el marco de un buen momento del equipo, se encontró el día justo para distinguir a dos figuras que han pasado por mucho antes de llegar a la posición de privilegio que ocupan hoy en día.

En relación a lo que sucede estrictamente dentro del campo de juego, la actual temporada de Deossa suma seis partidos con los béticos, mientras que Antony está siendo la figura más importante del equipo y ya acumula seis goles y dos asistencias en 10 encuentros. Estas cifras solo demuestran lo mucho que ha recuperado el nivel que le permitió llegar a Europa con grandes expectativas sobre su juego.

En síntesis