El arribo del director técnico italiano Carlo Ancelotti fue un verdadero bombazo en el mundo del futbol internacional. El multicampeón en varias ligas de Europa decidió abandonar los clubes para dirigir a la Selección Brasileña, el conjunto más ganador de las Copas del Mundo, pero que atraviesa un momento delicado.
Esto significó un cimbronazo para el futbol brasileño porque tras décadas debió recurrir a un DT extranjero para ver si podía sacar adelante una selección con calidad, pero un momento pésimo desde lo anímico y futbolístico. Ahora, a raíz de esta cuestión, se vivió un momento muy incómodo en el Foro Brasileño de Entrenadores de Fútbol en Río de Janeiro.
El italiano, quien despertó polémica con su llegada al pentacampeón mundial, debió escuchar duros cuestionamientos desde arriba del escenario y a centímetros de quienes los lanzaron: los entrenadores Emerson Leao y Oswaldo de Oliveira.
“Siempre dije que no me gustan los entrenadores extranjeros en mi país. Antes yo decía que no soportaba y no soportaría entrenadores extranjeros. Sabes que ya lo he dicho y no miento, no cambio mi opinión”, comenzó Leao su exposición en un auditorio cargado de tensión.
Y aseguró: “En todo esto hay un culpable: nosotros. Nosotros, los entrenadores, somos culpables de la invasión de otros entrenadores que no tienen nada que ver con esto. No estamos hablando de nombres, no estamos hablando de nacionalidad. Estamos hablando de nuestro error“.
De Oliveira, entrenador de extensa trayectoria en el Brasileirao, se sumó al análisis de Leao aunque sin apuntarle a Ancelotti: “No quería un entrenador extranjero, pero no había otra opción: si tenía que ser, tenía que ser este señor. Esperaba que fuera él. Después de que se retire como campeón del mundo, que venga un brasileño”.
ver también
Carlo Ancelotti le pone límite a Vinícius Junior tras su reprobable reacción en el Clásico con el Real Madrid
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Brasileña?
De cara a la Fecha FIFA de noviembre, la última del 2025, el Scratch estará jugando ante equipos africanos. Primero se medirá ante Senegal el próximo sábado 15 de noviembre en Londres, mientras que el martes 18 se enfrentará a Túnez en Lille.
En síntesis
- El director técnico italiano Carlo Ancelotti arribó a la Selección Brasileña, la más ganadora de las Copas del Mundo.
- Los entrenadores Emerson Leao y Oswaldo de Oliveira criticaron la elección de un DT extranjero para Brasil.
- El próximo partido de la Selección Brasileña será ante Senegal el sábado 15 de noviembre en Londres.