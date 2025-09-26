Era la gran promesa del Barça, no juega hace dos años por lesión y su actual club no se rinde: “No lo abandonaremos”

Desde la irrupción de Lionel Messi en Barcelona, el mundo del futbol se ha encargado de catalogar sin éxito a otras promesas de La Masia como los posibles sucesores del astro argentino. Bojan Krkić, Ansu Fati o Lamine Yamal actualmente son algunos de los atacantes culés que han sido comparados con el máximo ganador del Balón de Oro. Sin embargo, un día el título de heredero de Messi le perteneció a Gerard Deulofeu.

Este delantero era la gran figura del Barça en divisiones juveniles, tanto así que debutó en el primer equipo con tan solo 17 años y bajo la dirección técnica de nada más y nada menos que Pep Guardiola. Sin embargo, nunca terminó alcanzando el potencial que se esperaba de él terminó jugando cedido en varios equipos. Finalmente, en 2020 llegó a Udinese sin saber lo que el destino tenía preparado para él.

Actualmente sigue en el conjunto de la Serie A italiana, pero no disputa un partido desde enero de 2023 por una grave lesión en la rodilla derecha que le sigue haciendo la vida imposible. Deulofeu había sufrido una rotura de ligamento cruzado y recayó precisamente en la mencionada fecha en un encuentro ante Sampdoria.

Publicidad

Publicidad

Gerard Deulofeu se lesionó la rodilla derecha en 2022 (GETTY IMAGES)

Pasó por el quirófano, pero todavía no regresa por complicaciones poco comunes. A dos años de su operación, el propio Gerard se encargó de contar en un comunicado: “Desafortunadamente, después de la cirugía sufrí una infección del cartílago. Llevo dos años luchando contra algo que casi va más allá de la biología“.

ver también Problemas para Barcelona: El club brindó el parte médico de las lesiones de Raphinha y Joan García

Udinese no le suelta la mano

Gokhan Inler, exmediocampista y actual director deportivo de Udinese, platicó sobre la situación de Deulofeu en la presentación del tercer uniforme del equipo: “Nunca lo abandonamos, sigue con nosotros. Entrena. Está con nosotros todos los días, le damos energía para que pase el ‘milagro’ porque lucha a diario”.

Publicidad

Publicidad

“Nos reunimos casi todas las mañanas en el gimnasio y hablamos mucho. No se ha ido del Udinese. Queremos ayudarlo, y si volviera, sería un récord de tiempo de recuperación de una lesión para un jugador. Ya han pasado más de dos años”, completó Inler.