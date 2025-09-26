El Barcelona es uno de los equipos más en forma en este inicio de temporada. El equipo culé ganó 6 de los 7 partidos que disputó jugando un futbol de alto vuelo, pero lo más destacable es que pudo hacerlo sin contar con Lamine Yamal, su principal figura.

El joven de 18 años no estuvo presente en los últimos cuatro encuentros por lesión pero apunta a volver este domingo ante la Real Sociedad. Sin embargo, no todas son buenas noticias porque otros jugadores fundamentales como Raphinha y Joan García se lesionaron recientemente.

La lesión de Raphinha

En el caso del delantero brasileño, el Barcelona reveló que Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho después de lo que fue el partido ante Real Oviedo de este jueves. Asimismo, el club español detalló que el tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas.

Raphinha es un jugador clave para el Barcelona. En este comienzo de temporada, el brasileño convirtió 3 goles y dio 2 asistencias en 7 partidos, pero al menos lo positivo es que Hansi Flick ya podrá contar con el regreso de Lamine Yamal. Y mientras tanto Marcus Rashford seguirá sumando minutos ante la baja del delantero.

La lesión de Joan García

Por otra parte, el portero titular del Barcelona también estará ausente por un tiempo. “El jugador Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Este sábado se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución“, detalló el club en un comunicado.

Joan García ha estado a un gran nivel en este inicio de temporada pese al error que cometió este jueves ante Real Oviedo. Lo más probable es que Wojciech Szczęsny vuelva a ocupar la portería del Barcelona ante la lesión del exfutbolista del Espanyol.

Los próximos partidos del Barcelona

El Barcelona jugará tres encuentros antes de que se lleve a cabo la Fecha FIFA de octubre. El equipo culé recibe este domingo a la Real Sociedad por LaLiga, luego se enfrentará al PSG por la Champions League el miércoles 1 de octubre y el domingo 5 de dicho mes viajará a Andalucía para cruzarse con el Sevilla.