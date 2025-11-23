Es tendencia:
SERIE A

Sigue EN VIVO Inter 0-0 Milan de Santi Giménez: minuto a minuto del Derbi della Madonnina por la Serie A 2025-26

El Derby della Madonnina regresa con el Inter y el Milan peleando en lo más alto de la Serie A 2025-26, en un duelo que puede mover la cima del campeonato.

36´ PT- SE VOLVIÓ A SALVAR MILAN

Gran jugada del equipo de Chivu que terminó en un remate de Lautaro Martínez. Maignan atajó y la pelota luego pegó en el palo.

26´ PT- SE SALVÓ MILAN

Gran cabezazo de Acerbi tras un centro y la pelota se estrelló en el palo.

24´ PT- Sin emociones en el derbi

Pasados los 20 minutos, Inter y Milan siguen igualando 0-0.

12´ PT- Partido igualado

Inter toma la iniciativa y Milan espera. Por el momento todo 0-0.

3´ PT- Lo tuvo Inter

Avisó el Inter, gran cabezazo de Thuram que tapó el arquero Maignan.

1´ PT- Comenzó el partido

Se juegan los primeros 45 minutos del derbi entre Inter y Milan.

Milan se quedó con el anterior derbi

Milan había goleado 3-0 en las semifinales de la Coppa Italia a Inter, se metió en la final y luego perdió ante Bologna.

Así llegaban los jugadores del Inter

Milan también confirmó sus 11 titulares

Inter tiene equipo confirmado

Inter quiere ser líder

Inter debe ganar para alcanzar a la Roma y compartir el liderato, en caso de perder quedará a tres puntos.

Santiago Giménez es baja para el partido

El delantero mexicano arrastra una lesión en el tobillo que no le permitirá estar disponible hoy.

Estadio listo

Vestidor listo en Inter

Historial entre ambos equipos

A lo largo de la historia disputaron 214 partidos. 82 ganó el Inter, 62 el Milan y 65 terminaron en empate.

TODO LISTO PARA EL DERBI DELLA MADONNINA

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del Derbi italiano entre Inter y Milan por la Serie A.

Por Ramiro Canessa

Inter vs. Milan por el derbi italiano.
Inter vs. Milan por el derbi italiano.

Este domingo, el futbol italiano ofrecerá uno de los partidos más importantes de toda la temporada: el histórico Derbi della Madonnina entre Inter de Milán y AC Milan. Por la jornada 12 de la Serie A 2025-26, el Derby vuelve a encender la ciudad con un duelo que promete intensidad, rivalidad y mucho en juego.

Ambos equipos llegan ubicados en la zona alta de la tabla. Los nerazzurri, que serán locales, necesitan los tres puntos para seguir compartiendo la cima con la Roma. Mientras que los rossoneri, si logran llevarse el triunfo, quedarán a solo dos puntos del liderato, convirtiendo este enfrentamiento en un cruce clave para las aspiraciones de ambos en la pelea por el título.

