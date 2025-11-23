Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del Derbi italiano entre Inter y Milan por la Serie A.

Milan había goleado 3-0 en las semifinales de la Coppa Italia a Inter, se metió en la final y luego perdió ante Bologna.

Gran jugada del equipo de Chivu que terminó en un remate de Lautaro Martínez. Maignan atajó y la pelota luego pegó en el palo.

Este domingo, el futbol italiano ofrecerá uno de los partidos más importantes de toda la temporada: el histórico Derbi della Madonnina entre Inter de Milán y AC Milan. Por la jornada 12 de la Serie A 2025-26, el Derby vuelve a encender la ciudad con un duelo que promete intensidad, rivalidad y mucho en juego.

Ambos equipos llegan ubicados en la zona alta de la tabla. Los nerazzurri, que serán locales, necesitan los tres puntos para seguir compartiendo la cima con la Roma. Mientras que los rossoneri, si logran llevarse el triunfo, quedarán a solo dos puntos del liderato, convirtiendo este enfrentamiento en un cruce clave para las aspiraciones de ambos en la pelea por el título.