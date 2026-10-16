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Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol vs. Atlético, LaLiga
Espanyol vs. Atlético, LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Espanyol tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Espanyol empató 1-1 como visitante ante Málaga. El conjunto marcha 12° con 8 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Elche.

Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como visitante ante Alavés. El equipo ocupa el puesto 2 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Madrid.

El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Espanyol, 1 de Atlético de Madrid y 3 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Atlético de Madrid vs. Espanyol4-2LaLiga 25/26
17/08/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid2-1LaLiga 25/26
29/03/2025Espanyol vs. Atlético de Madrid1-12024-25
28/08/2024Atlético de Madrid vs. Espanyol0-02024-25
24/05/2023Espanyol vs. Atlético de Madrid3-32022-23

Horario del partido

  • México: 06:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs
  • Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
  • Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.
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