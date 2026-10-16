Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium.
Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Espanyol tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Espanyol empató 1-1 como visitante ante Málaga. El conjunto marcha 12° con 8 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Elche.
Atlético de Madrid viene de ganar 2-1 como visitante ante Alavés. El equipo ocupa el puesto 2 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Real Madrid.
El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid
Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Espanyol, 1 de Atlético de Madrid y 3 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|4-2
|LaLiga 25/26
|17/08/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|2-1
|LaLiga 25/26
|29/03/2025
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|1-1
|2024-25
|28/08/2024
|Atlético de Madrid vs. Espanyol
|0-0
|2024-25
|24/05/2023
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|3-3
|2022-23
Horario del partido
- México: 06:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 19 puntos tras vencer a Alavés, Real Madrid y Osasuna.