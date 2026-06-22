Fernando Torres lanzó indirecta a Julián Álvarez

Este lunes la bomba estalló en el Atlético de Madrid, luego de las declaraciones de Julián Álvarez. El futbolista demostró su deseo de salir del conjunto colchonero para poder irse al Barcelona. Sin embargo, esto cayó muy mal en la afición y por supuesto con una de las leyendas que guarda el equipo como lo es Fernando Torres.

Publicidad

Y es que los seguidores comenzaron a apuntar al futbolista argentino sobre su carrera y cómo vivía bajo la sombra de Erling Haaland hasta que llegó al Atleti, puesto que ahí se convirtió en un héroe para muchos, en una figura representativa, pero ahora con lo mencionado, terminó por acabar con toda esa magia.

¿Indirecta para Julián Álvarez?

Ante ello, el conjunto se proclamó mencionando que no estaba permitido que un equipo como los blaugranas busquen a un futbolista que tiene contrato, pero sobre todo el jugador no debiera abandonar a la escuadra, pese a esto. Fue por esta razón que Torres habló al respecto mandando una indirecta muy directa al futbolista.

“Lo que nosotros queremos es que todos nuestros jugadores se quieran quedar. No que se queden, que se quieran quedar, eso es lo importante, es transmitirle a los compañeros que el Atlético es el mejor sitio para estar”, fue así que Torres dejó ver su molestia respecto a lo que mencionó Álvarez ante las cámaras en ese momento.

Publicidad

Cabe mencionar que los seguidores tampoco le dieron la razón a Torres, ya que si bien han estado molestos por las acciones del argentino, la realidad es que también a Fernando le sacaron los “trapitos al sol” recordándole que él también se fue porque veía sólo una oportunidad en la vida cuando decidió fichar por el Liverpool.

En síntesis