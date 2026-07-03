El delantero argentino no será parte del duelo de la Albiceleste ante los Tiburones Azules por el certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Para este compromiso, el director técnico Lionel Scaloni no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El delantero Julián Álvarez no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Julián Álvarez en Portugal vs. Croacia?

Con esta noticia, el atacante Lautaro Martínez se suma a la alineación titular y estará como referencia en el área. En tanto, por los costados y más sueltos por todo el frente estarán Lionel Messi y Thiago Almada.

¿Cuál será la alineación de Portugal vs. Croacia sin Julián Álvarez?

Sin Julián Álvarez, el conjunto sudamericano formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto caboverdiano: Martínez; Molina, Romero, Martínez, Medina; De Paul, MacAllister, Fernández, Almada; Messi y Martínez.